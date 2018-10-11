Ombudsman, Emirname Kapsamına Alınan Araziye İtirazı Haklı Buldu

OMBUDSMAN, KUMYALI’DA ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ’NDEN ONAY ALAN PARSELLERİN EMİRNAME KAPSAMINA ALINMASINDA ŞİRKET DİREKTÖRÜNÜ HAKLI BULDU



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Kumyalı’da 2004 yılında 26 adet konut izni verilen bir arazinin daha sonra emirname kapsamında Tarımsal Gelişme Alanı’na dahil edilmesi konusunda şirket direktörünün itirazını haklı buldu.



Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, konuyla ilgili olarak Santa Claus Peace Village Ltd. adına Şirket Direktörü sıfatıyla başvuran Muammer Karabulut’un başvurusunu inceleyerek raporunu yayımladı.



Raporda, Karabulut’un, başvurusunda söz konusu arazide yapılacak toplu konut projesine İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs 2004’te planlama onayı verildiğini, 55/89 sayılı İmar Yasası’nın verdiği yetkiye istinaden yapılan Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi tahtında yayınlanan haritalarda bahse konu parsellerin Tarımsal Gelişme Alanı olarak gösterildiğini, Planlama Onayı aldığı hususunun ve/veya söz konusu yerde onaylanmış müktesep hakkı olduğu hususunun gösterilmediğini ve/veya gizlendiğini ve bunun neticesinde mağduriyet yaşadığını iddia ederek konunun soruşturulmasını talep ettiği aktarıldı.



Raporun sonuç bölümünde, söz konusu taşınmaz malın sahibi İskele Kazası, Kumyalı Köyü, Pafta/Harita No:VIII/35, 68/2/2+69/2/2, 68/2/1+69/2/1, 68/1+69/1 numaralı parsellerde kain taşınmaz mallar için Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi yürürlüğe girmezden önce İskele Kaymakamlığı’na İ.58/2004 dosya tahtında müracaatını yaparak Karpaz Emirnamesi yürürlüğe girmezden önce gerekli Planlama Onay’ını ve/veya toplu konut projesi için gerekli izinleri aldığı belirtildi.



Raporda şöyle denildi:



“İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi tarafından değişik ebatlarda 26 adet konut yapılması için verilen Planlama Onayı’nın bir müktesep hak olduğu ve Planlama Onayı’nda da belirtildiği gibi Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği husus kabul edilmektedir. Bu itibarla Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi kapsamında hazırlanan haritalarda söz konusu yerin Tarım Gelişme Alanı olarak gösterilmesi hatalıdır. Bu durumda söz konusu haritanın düzeltilerek söz konusu parsellerin veya başvuru konusu yerin ‘tarım gelişme alanı’ statüsünden çıkartılarak ‘konut gelişme alanı’ olarak gösterilmesi ve/veya söz konusu parsellerin belli hak ve güvencelere sahip olduğu hususu belirtilmelidir.”