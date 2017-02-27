Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Şubat 2017 Pazartesi 08:14

Ombudsman Dizdarlı, Ankara’da 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’na Katılacak

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç’un davetlisi olarak Ankara’da 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’na katılacak.

Ombudsman Dizdarlı, Ankara'da 4'üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'na Katılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç’un davetlisi olarak Ankara’da 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu’na katılacak.

Ombudsman Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılmak üzere Çarşamba günü Ankara’ya gidecek olan Dizdarlı, Cumartesi günü KKTC’ye dönecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Perşembe günü gerçekleşecek olan açılış toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Türkiye Başbakanı Binalı Yıldırım konuşmacı olarak katılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa Kültür Derneği, Kadınlar Günü’nde Sessiz Kitap Okuma Etkinliği Gerçekleştirecek Mağusa Kültür Derneği, Kadınlar Günü’nde...
“Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” Yapıldı. “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” Yapıldı.
Akıncı Dış Basın Birliği Yönetim Kurulunu Kabul Etti. Akıncı Dış Basın Birliği Yönetim Kurulunu Kabul...
Bir Babanın Çağresizliği... Bir Babanın Çağresizliği...
Surlariçin'de Huzur Operasyonu Surlariçin'de Huzur Operasyonu
“Ciddi darp” ve “Ayaklanma” suçlarından tutuklandı “Ciddi darp” ve “Ayaklanma” suçlarından...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Mağusa Kültür Derneği, Kadınlar Günü’nde...
Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sessiz kitap okuna etkinliği gerçekleştirecek.

Haberi Oku