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Ombudsman, Çatalköy Belediyesi İle Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi’ni Kusurlu Buldu!

1.ULUSLARARASI VOUNOS PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU…

Ombudsman, Çatalköy Belediyesi İle Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi’ni Kusurlu Buldu!

1.ULUSLARARASI VOUNOS PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU…

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:14
Ombudsman, Çatalköy Belediyesi İle Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi’ni Kusurlu Buldu!

1.ULUSLARARASI VOUNOS PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU…

 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Çatalköy Belediyesi sınırları içerisindeki Vounos Nekropol alanında düzenlenen 1.Uluslararası Vounos Pişmiş Toprak Sempozyumu sürecinde, hem Çatalköy Belediyesi’nin hem de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin işlem ve eylemlerinde kusurlu davrandıklarını ve bu nedenle Eski Eserler Yasası’nın hükümlerini ihlal ettiklerini belirtti.

Ombudsman Emine Dizdarlı, Ayhatun Ateşin’in “Çatalköy Belediyesi sınırları içerisinde düzenlenen 1.Uluslararası Vounos Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan izin alınmadan gerçekleştirildiği, çalışmalar sırasında söz konusu alanın tahrip edildiği ve replika yapımları sürecinde mevzuata uyulmadığı” iddialarına ait soruşturma bulgularını 5 sayfalık bir raporla açıkladı.

Raporunda, Erken Tunç Çağı dönemine ait Vounos Nekropol alanının, Bellapais (Beylerbeyi) ve Kazafana (Ozanköy) köyleri arasında yer aldığını hatırlatan Dizdarlı, Vounos Bronz Çağı Nekropol Alanı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nde görevli arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan Komisyonun hazırladığı teknik raporun incelenmesi neticesinde, 14 Mayıs 2004’te, Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edildiğine işaret etti.

Dizdarlı, “Anıtlar Yüksek Kurulu ve keza Bakanlar Kurulu kararları uyarınca Vounos Bronz Çağı Nekropol alanını eski eser veya doğa varlığıdır ve bu şekilde değerlendirmeye alınır” dedi.

Uluslararası Vounos Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun, Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla, 1-16 Eylül 2017 tarihleri arasında,  Beylerbeyi köyü sınırları içerisinde bulunan Vounos Bronz Çağı Nekropol alanında gerçekleştirildiğine de dikkat çeken Dizdarlı,  Çatalköy Belediyesi’nin, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan herhangi bir izin almadan, proje üretmeden sempozyum tarihini basın toplantısı yaparak duyurduğunu ve bunun akabinde izin talebinde bulunduğunu belirtti.

“Takriben Haziran 2017’nin ortalarında, Vounos Nekropol alanında, sempozyum kapsamında çalışmalar izinsiz olarak başlamıştır” ifadelerini kullanan Dizdarlı, şöyle devam etti:

“1.Uluslararası Vounos Pişmiş Toprak Sempozyumu süreci değerlendirildiğinde hem Çatalköy Belediyesi’nin hem de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin işlem ve eylemlerinde kusurlu davrandıkları ve bu nedenle Eski Eserler Yasasının hükümlerini ihlal ettiklerini söylemek mümkündür. Çatalköy Belediyesi, herhangi bir proje üretmeden ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun izin ve onayını almadan 1. Derece Sit Alanında çalışmalarını başlatmış ve nitekim 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bir bölgeye fiziki müdahalede bulunarak mezarlara zarar vermiştir. Çatalköy Belediyesi yetkilileri, 60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası’na aykırı davranmıştır. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Sayın Fuat Azimli, Nekropol Alanı’nda yapılan müdahaleler için Çatalköy Belediyesi’ne ikaz yazısı göndermekle birlikte, sorunların ve/veya hatalı uygulamaların giderilmesi için herhangi bir girişimde bulunmamış, 60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası ile kendilerine tanınan hiçbir yetkiyi kullanmamış, söz konusu müdahaleyi durdurmamış veya söz konusu alanı mühürlememiştir. Girne Bölge Şube Amirliği tarafından suç işlendiği hususu Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’ne bildirilmesine ve Sayın Azimli de bu kanaate varmasına rağmen söz konusu sit Alanını mühürleme ve söz konusu çalışmayı durdurma yoluna gitmemiş ve konuyu Anıtlar Yüksek Kurulu’nun gündemine taşımamıştır.”

Kültür ve doğa varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında devletin yönetim organları ile yerel yönetimlerin, uzman akademisyenler ve halkla etkin bir iş birliği içerisinde olmasının önemine dikkat çeken Dizdarlı, “Yerel yönetimlerin, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve bu alanlarda yapılacak izinsiz kazıların önlenmesi konusunda görevleri bulunmakla birlikte Çatalköy Belediyesi bu hususu göz ardı etmiştir ve/veya bu konuya göstermesi gereken önemi göstermemiştir” değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 16.08.2018 13:42
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