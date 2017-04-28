Ölümlü Trafik Kazası…

LEFKOŞA-GİRNE ANAYOLUNDAKİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Lefkoşa, 28 Nisan 17 (.): Lefkoşa Girne anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında, İbrahim Atar (E-36) hayatını kaybederken, Feray Okuçlu (K-22), Hüseyin Doğan (E-21) ve Umut Şanverdi, (E-23) yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza 23.50 sıralarında Lefkoşa –Girne anayolunun 10-11’inci kilometrelerinde gerçekleşti.

Dılnaz Mamedova ‘nın (K-20) yönetimindeki ED 760 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, yolun soluna doğru savrulan araç akasya ağaçlarına çarpıp tarla içerisinde durdu.

Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Atar (E-36), Feray Okuçlu (K-22), Hüseyin Doğan (E-21) ve Umut Şanverdi.(E-23) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan İbrahim Atar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar tedavilerinin ardından acil serviste kontrol altına alındılar.

Araç sürücüsü Dılnaz Mamedova tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

(YIL/ŞEB)