Ölümlü Kazayla İlgili Bir Kişi Daha Tutuklandı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu yonca kavşağı civarında Barış Hakan’ın (E-21) ölümüyle sonuçlanan kazada, Nijerya uyruklu Franklin Onyedika Onuora (E-21) ile birlikte S.V.O. (E-30) adlı bir kişi daha tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, S.V.O., kazaya methaldar aracı kiralaması ve sözleşmede ismi olmadığı halde Onuora'nın aracı sürmesine müsaade etmesi nedeniyle mahkeme emri gereğince tutuklandı.
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