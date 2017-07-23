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23 Temmuz 2017 Pazar 10:14

Ölümlü Kazayla İlgili Bir Kişi Daha Tutuklandı

Ölümlü Kazayla İlgili Bir Kişi Daha Tutuklandı
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Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu yonca kavşağı civarında Barış Hakan’ın (E-21) ölümüyle sonuçlanan kazada, Nijerya uyruklu Franklin Onyedika Onuora (E-21) ile birlikte S.V.O. (E-30) adlı bir kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, S.V.O., kazaya methaldar aracı kiralaması ve sözleşmede ismi olmadığı halde Onuora'nın aracı sürmesine müsaade etmesi nedeniyle mahkeme emri gereğince tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 
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