Ölümlü Kazaya 2 Yıl!



Mağusa’da 7 Mart 2016'da meydana gelen trafik kazasında 3 yasindaki Doğa Ciçek'in ölümüne neden olan Enahoro Arausi'ye 2 yıl hapis cezası verildiKaza, Kaleli Çiçek (39), yönetimindeki JM 814 plakalı Suzuki Swift marka araçla Mağusa istikametine doğru seyrederken sinyal vererek sağdaki tali yola dönüşe geçtiği sırada arkasından aşırı süratle gelen Nijerya uyruklu Enahoru Arausi (22), kullandığı MG 140 plakalı Mercedes marka araçla Çiçek’in kullandığı aracın sağ yan kısmına çarpması sonucu oldu.Çarpmanın etkisi ile savrulan MG 140 plakalı araba yol kenarındaki elektrik direğini devirdikten sonra tarlaya uçtu ve alev aldı.Kaza sonucu JM 814 plakalı araçta bulunan iki buçuk yaşındaki Doğa Çiçek hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü İpek Kaleli Çiçek, hayatını kaybeden Doğa’nın ikiz kardeşi Deniz Çiçek ve ablaları sekiz yaşındaki Ada Çiçek yaralandı.Yenidüzen