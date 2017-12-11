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ÖLÜMLÜ KAZADA 1 TUTUKLU

Girne’de ölümlü trafik kazası…Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre; saat 00.10’da Girne’de Ecevit Caddesi’nde seyreden 35 yaşındaki Artemis Pamirol yönetimindeki GA 999 plakalı araç petrol istasyonuna dönmeye çalıştığı sırada karşıdan gelen 17 yaşındaki Hakan Bozkurt yönetimindeki NV 311 plakalı motosikletle çarpıştı.

ÖLÜMLÜ KAZADA 1 TUTUKLU

Girne’de ölümlü trafik kazası…Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre; saat 00.10’da Girne’de Ecevit Caddesi’nde seyreden 35 yaşındaki Artemis Pamirol yönetimindeki GA 999 plakalı araç petrol istasyonuna dönmeye çalıştığı sırada karşıdan gelen 17 yaşındaki Hakan Bozkurt yönetimindeki NV 311 plakalı motosikletle çarpıştı.

11 Aralık 2017 Pazartesi 13:46
ÖLÜMLÜ KAZADA 1 TUTUKLU
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Girne’de ölümlü trafik kazası…Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre; saat 00.10’da Girne’de Ecevit Caddesi’nde seyreden 35 yaşındaki Artemis Pamirol yönetimindeki GA 999 plakalı araç petrol istasyonuna dönmeye çalıştığı sırada karşıdan gelen 17 yaşındaki Hakan Bozkurt yönetimindeki NV 311 plakalı motosikletle çarpıştı.


Çarpışmada motosiklet sürücüsü Hakan Bozkurt yaşamını yitirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Öner Özgeldi ise yaralandı.

Özgeldi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Ortopedi servisinde tedavisi süren Özgeldi’nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hakan Bozkurt’un ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilirken, kazaya karışan GA 999 plakalı araç sürücüsü Artemis Pamirol tutuklandı.

Öğrenci sürüş ehliyetiyle araç kullanırken, yanında sürüş ehliyeti bulunan biri olmayan Artemis Pamirol bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikat Sorumlusu Adil Ertepınar, verdiği ifadede Artemis Pamirol’un, tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu birinin ölümüne sebebiyet verme, dikkatsiz sürüş,karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermemek, öğrenci sürüş ehliyetiyle araç kullanırken, yanında sürüş ehliyeti bulunan birinin bulunmaması suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını belirterekArtemis Pamirol hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla Pamirol için poliste 3 gün tutukluluk emri verdi.

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