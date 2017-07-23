Ölümlü Kaza

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu yonca kavşağı civarında bu sabah erken saatlerde aracın çarptığı Barış Hakan (E-21) adlı kişi yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, trafik kazası saat 04:00 sıralarında Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyreden Nijerya uyruklu Franklin Onyedika Onoura (E-21) yönetimindeki MJ 919 Z plakalı aracın yonca kavşağı alt geçidini geçtiği esnada muhtemelen yolun sağından soluna yaya olarak geçmeye çalışan Gazimağusa'da sakin Barış Hakan’a çarpması sonucu meydana geldi.

Onoura kaza sonrası olay yerinde durmayarak kaçtı.

Daha sonra yaya olarak olay yerine gelen siyahi bir şahsın şüpheli hareketleri üzerine polisin yaptığı sorgulamada, Onoura kaza anında aracı kullandığını itiraf ederek, olaya methaldar aracı Pharma Mondial ilaç fabrikası civarına gizledigini beyan etti.

Bunun üzerine Nijerya uyruklu Franklin Onyedika Onoura tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.



