Ölümlü Kaza!



2011: 6 ölü2012: 4 ölü2013: 7 ölü2014: 6 ölü2015: 13 ölü2016: 8 ölü2017: 2 ölü (ilk 2 ay)Çatalköy’de dün öğle saatlerinde bir arabanın sağ şeride geçip motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Bangladeş uyruklu 35 yaşındaki Mohammed Sazzad Hossain hayatını kaybetti.Paket servisi elemanı olan Hossain, iş kazasının kurbanı oldu. Hossain’in ölümüyle 2017 yılının 2’inci ölümlü iş kazası meydana geldi.Kazayla ilgili polisin açıklamasına göre saat 13.15 sıralarında, Neil Harvey Silbery (E-72), JK 703 plakalı salon aracıyla Girne-Değirmenlik anayolunda Çatalköy-Cornaro kavşağı olarak bilinen 6-7’nci kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti.Silbery’nin aracı, karşıdan gelen Bangladeş uyruklu Mohammed Sazzad Hossain’in kullandığı NZ 569 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hossain, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.JK 703 plakalı aracın sürücüsü Neil Harvey Silbery ise tutuklandı.Mohammed Sazzad Hossain’in hayatını kaybettiği bugünkü kazayla 2017 yılında trafikteki ölü sayısı 5’e yükselmiş oldu.Yenidüzen