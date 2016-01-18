Lefkoşa Gazimağusa anayolunda ölümlü kaza
Lefkoşa Gazimağusa anayolunda Aslanköy Kavşağı'nda Hüseyin Karam'ın kullanımındaki FP 029 plakalı aracın yoldan çıkması sonucu 55 yaşındaki Keziban Karam yaşamını kaybetti.
Meydana gelen trafik kazasında, 55 yaşındaki Keziban Karam hayatını kaybederken, araç sürücüsü Hüseyin Karam ve araçta yolcu olarak bulunan Karam çiftinin kızları Tutku Karam hastaneye kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Tutku ve Hüseyin Karam, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Güncelleme: 18.01.2016 16:24