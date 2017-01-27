Ölümlü Kaza Duruşması Sürüyor

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyelide geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz’ün duruşmasına bugünde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna devam edildi.
Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar oluşan mahkeme heyeti huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada, Savcılık biri görgü tanığı, biride kazanın soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavinini tanık olarak dinletti.
Şubat ayında Gönyeli Bulvarı’nda meydana gelen kazaya şahitlik eden görgü tanığı Hasan Gürsel, yaşadıklarını dün mahkeme heyetine anlattı. Tanık Hasan Gürsel, önce savcı Aliye Özçınar ardından da avukat Levent Celaleddin’in sorularını yanıtladı. Hasan Gürsel, kaza günü Gönyeli Belediyesi binası güzergâhını geçtiği esnada, sağ taraftan bir aracın çıktığını ve motorla çarpıştığını söyledi.
Gürsel, “Kazanın hemen ardından motor sürüklendiği için çarpmamak için kaldırım üzerine çıktım. Olay yerine koştum ve çok kötü oldum kaldırımın kenarına oturup polisi aradım. Bir bayan indi arabadan ve olayı anlatmaya çalışıyordu. Ambulanslar ve polisler geldi” dedi.
Başsavcılığın 26.tanığı ise kazanın soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan oldu. Özatılgan kaza gününe dair yaptığı işlemleri tek tek mahkemede anlattı.
Özatılgan, kaza günü polise gelen ihbarın ardından Gönyeli Bulvarı’na polis ekibi ile giderek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını söyledi.
Özatılgan, “Olay yerinde gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kaza yerinde sanık Oya Göz’ün ilk ifadesine başvurdum. Sanık kavşağa geldiğinde durdu ve 17 saniye boyunca bekledi. 5 araç geçtikten sonra anayola çıkan sürücü motora çarparak el frenini çekip durdu. Çarpmanın ardından savrulan motor, başka bir araca çarptı” dedi.
Bulvar boyunca 7 kavşak olduğunu ifade eden Özatılgan, sürücüleri uyaran sağa-sola dönüş levhasının olmadığına dikkati çekti. Özatılgan ayrıca Gönyeli Bulvarı’nda 11 aydır çizgilerin yenilenmediğini söyledi. Yaralının 112 Acil Servis’le hemen hastaneye kaldırıldığını ifade eden Özatılgan, Mağusalı’nın durumunun ciddiyeti nedeniyle bilgi almak üzere hastaneye gittiğini ve yaralının vefat ettiğini öğrendiğini söyledi.
Mahkeme başkanı Ömer Güran, savcılığın tanığı olan Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan’ın dinlenmesi ile duruşmayı 30 Ocak tarihine erteleyerek oturumu kapadı.