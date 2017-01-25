Ölümlü Kaza Duruşması Sürüyor

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gönyelide Şubat 2016 tarihinde Cuma Mağusalı’nın ölümü ile sonuçlanan trafik kazası sanığı Oya Göz’ün Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında bugün birçok tanık dinlendi.
Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen dünkü duruşmada teknik tanıklar ile birlikte görgü tanıkları da tanık kürsüsünden şahadet verdi.
Mahkemede sanık Oya Göz ile birlikte kaza esnasında araçta bulunan tanık Serkan Kılıç şahadet verdi. Kılıç şahadetinde, sanık Oya Göz’ü tanıdığını ve çalıştığı iş yerinin müşterisi olduğunu, kaza günü olan 20 Şubat tarihinde ise Göz’ün aracını çalıştığı yere yıkatmaya bıraktığını ve yıkama sonrasında evine teslim ettiğini söyledi. Göz’ün kendisini iş yerine bırakmak üzere yola çıktıklarını anlatan Serkan Kılıç, “Oya hanımla yola çıktık Kavşakta durduk çok araba vardı, ben kendi tarafım olan sol Oya hanım ise sağ tarafı kontrol ederek kavşaktan çıkmaya çalışıyorduk. Kendi tarafımı kontrol ettiğim için sağ tarafa bakamıyordum, ancak sinyal sesini duyuyordum” dedi. Tanık Kılıç, kavşaktan kontrollü çıkmaya çalıştıkları esnada sanık Oya Göz’ün “Aman” diyerek aracını durdurduğunu ve Cuma Mağusalı’nın kullanımındaki motorun kendi tarafı olan sol tarafa çarptığını anlattı. Kılıç, motorlunun çarptıktan başka bir araçla burun buruna geldiğini kaydetti. Kılıç “Oya hanımın kullandığı aracı ambulansın rahat geçebilmesi için ben çektim ve yerde yatan Cuma Mağusalı’nın hemen yanına koştum. Profosyenel olmadığım için müdahale edemedim sadece nefes alabilmesi için üzerindeki ceketi açtım” dedi.
Mahkemede sırasıyla mütevefa Cuma Mağusalı’nın Otopsisi’ni yapan Doktor İdris Deniz, Gönyeli Belediyesi’nde çalışan bir personel ve kaza günü Cuma Mağusalı ile aynı yolda seyreden arkadaşı Ç.C. isimli kadın tanıklık yaptı. Mahkemede ayrıca olay günü ve sonrasında görev yapan polislerde mahkemede şahadet verdi.
Mahkeme başkanı Ömer Güran, savcılığın yeni tanıklarını dinletmek üzere oturumu 27 Ocak tarihine erteleyerek duruşmayı erteledi.