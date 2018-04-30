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Ölümlü kaza!
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Ölümlü kaza!

Ölümlü kaza!

30 Nisan 2018 Pazartesi 05:05
Ölümlü kaza!

Girne’ye bağlı Doğanköy’de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Furkan Kılıç hayatını kaybetti, 22 yaşındaki Mertcan Zaimoğlu ağır yaralandı.

Bugün saat 01.10’da köy içindeki Zeytinli Sokak’ta meydana gelen kazada, Doğanköylü Furkan Kılıç’ın kullandığı HG 596 plakalı salon araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundan çıkıp önce yol kenarındaki bordür taşına, ardından da tarlaya girerek zeytin ağacına çarptı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kazada hem sürücü Furkan Kılıç hem de yolcu Mertcan Zaimoğlu ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kılıç, yoğun bakım servisinde saat 04.45’te yaşamını yitirdi.

Yaralı Mertcan Zaimoğlu’nun tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Bu kazayla birlikte KKTC’de bu yıl meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Son Güncelleme: 30.04.2018 08:28
Anahtar Kelimeler:
Furkan KılıçMertcan ZaimoğluölümKaza
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