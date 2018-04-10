ÖLÜMLÜ KAZA…

YENİCEKÖY-SERDARLI ARASINDAKİ YOLDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÇAĞLAR MİNTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yeniceköy ile Serdarlı arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Çağlar Mintaş hayatını kaybetti. TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, kaza saat 15.30 sıralarında Çağlar Mintaş’ın (E-32) LT 795 plakalı aracıyla yolun sağına geçmesi ve karşı yönden gelen Dzhelal Mehmed (E-54) yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada iki araç sıkışarak yoldan savrulurken, LT 795 plakalı araç sürücüsü Çağlar Mintaş olay yerinde yaşamını yitirdi.



