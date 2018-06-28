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Ölümlü iş kazası
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Ölümlü iş kazası

Lefkoşa’da bugün bir inşatta meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Yavuz Bay kurtarılamadı.

Ölümlü iş kazası

Lefkoşa’da bugün bir inşatta meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Yavuz Bay kurtarılamadı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:50
Ölümlü iş kazası

Lefkoşa’da bugün bir inşatta meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Yavuz Bay kurtarılamadı.

Polis açıklamasına göre Bay, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bay bugün 15.00 sıralarında, Küçükkaymaklı bölgesinde Kofalı İnşaat Şirketi’ne ait inşaatın üçüncü katında çalışırken yaklaşık altı metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır yaralanmıştı.

Bay, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde kontrol altına alınmıştı.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 19:54
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