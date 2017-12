Ölümle Dans!

İstatistiklere göre en çok iş kazasının yaşandığı sektör inşaat. Kazaların en büyük mağduru işçiler ancak tedbir almayan da yine onlar. Bunca kazaya rağmen dün yine metrelerce yüksekte çalışan inşaat işçileri başlarına baret dahi takmadıİstatistiklere göre KKTC’de Ocak ile Kasım ayları arasında meydana gelen iş kazalarında 7 kişi yaşamını yitirdi. Bu yıl da ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarının büyük çoğunluğu inşaat sektöründe yaşandı1 Ocak 2011’den bugüne kadar 51 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. 2011 yılında 6; 2012 yılında 4; 2013 yılında 7; 2014 yılında 6; 2015 yılında 13; 2016 yılında 8 işçi, yaşamını yitirirken bu yılın 11 ayında 7 işçi ekmeğinin peşinde can verdiKKTC’de meydana gelen iş kazalarına ilişkin istatistiklere göre, 2011-2016 yılları arasında yaşanan iş kazalarında 44 işçi yaşamını kaybetti.İstatistiklere göre Ocak-Kasım 2017 tarihleri arasında meydana gelen iş kazalarında yaşamını kaybeden işçi sayısı ise 7 olarak açıklandı.İstatistiklere göre, 2011 yılında 6, 2012 yılında 4, 2013 yılında 7, 2014 yılında 6, 2015 yılında 13, 2016 yılında 8 işçi, Ocak-Kasım 2017 tarihleri arasında da 7 işçi ekmeğinin peşinde can verdi.KKTC’de yaşanan iş kazalarında kazanın meydana geldiği yere ilişkin istatistiklere bakıldığında ise inşaat dikkati çekiyor.İş kazalarının çoğunluğu inşaatlarda yaşanıyor.İş kazalarının oluş şeklini kapsayan istatistiklere göre bakıldığında ise bu kazaların büyük çoğunluğunun yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşandığı görülüyor.İş kazalarının ardı arkasının kesilmediği ülkemizde, halen daha bazı inşaat işçileri iş güvenliğinden yoksun çalışırken işverenler bu durumu önleyici tedbirler almıyor, bakanlık yetkilileri ise denetim noktasında yetersiz kalıyor.Ülkede devam eden yüzlerce inşaat var ve birçok inşaatta işçiler, metrelerce yükseklikte, başlarında baret, bellerinde güvenlik kemeri olmadan çalışıyor.Can güvenliğinden yoksun çalışan inşaat işçileri, can güvenlikleri sağlayacak hiçbir önlem almadıkları halde inşaatın tepesinde birer akrobat gibi hareket ederek canlarını tehlikeye atıyor.KKTC’de yaşanan iş kazalarına ilişkin ürperten tabloya rağmen ne işverenler ne de bakanlık gereken önlemi almadı. İşçiler de “bana bir şey olmaz” havasında.Lefkoşa’da Küçük kaymaklı bölgesinde ve Gönyeli’de yapımı devam eden inşaatlarda çalışan işçiler, adeta ölümle dans ediyorlar.İnşaat işçileri, çalışmakta oldukları apartman inşaatlarının en tepesinde, can güvenlikleri sağlayacak hiçbir önlem almadan çalışıyor.İnşaat işçilerinin başlarında baret yok, bellerinde emniyet kemeri takılı değil.Havadis