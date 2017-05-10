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10 Mayıs 2017 Çarşamba 07:22

Ölümden Döndüler !...

Ölümden Döndüler !...
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce orta refüjdeki trafik tabelasına ardından da aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, bu sabah saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada yaşları 19 ile 21 arasında değişen dört genç, ölümden döndü.

Yaşanan kazada, sürücüsü kontrolünden çıkan KG 548 plakalı otomobil, önce orta refüjdeki trafik tabelasına ardından da aydınlatma direğine çarptı. Büyük çapta hasar gören otomobil, yan yatarak durabildi.
Yürekleri ağza getiren kazada Berk Mutlu (19), Selçuk Tok (19), Berkan Kapus (20) ve Biran Satıcı (21) yaralandı.
Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi 
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Ölümden Döndüler !..
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