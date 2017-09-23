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23 Eylül 2017 Cumartesi 06:47

Ölümden döndü!

Ölümden döndü!
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Ölümden döndü

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin arka park yeri girişinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Dün saat 13.30 sıralarında anayoldan Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin park yerine dönüş yapmakta olan PB 840 plakalı salon araç sahibi Döndü Alibaba, karşı yoldan gelen LB 961 plakalı motor sürücüsü Yangı Bayer’e çarptı.

Kazada hafif yaralanan motor sürücüsü Yangı Bayer, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Bayer’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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