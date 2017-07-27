ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 53 yaşındaki kadın motosikletin çarpması sonucu yaralandı.



Lefkoşa’da yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 53 yaşındaki Mine Toğrul motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan Toğrul’un başından yaralandığı belirtildi. Hastanede müşahade altına alınan Toğrul’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Mine Toğrul’un yaralanmasına neden olan kaza, dün saat 20.40 sıralarında Lefkoşa’nın Ortaköy ışıkları olarak bilinen bölgede meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Toğrul, Salih Yardımcı isimli motosiklet sürücüsünün çarpması çarpması sonucu yere savruldu.Yere düşerken başına darbe alan Toğrul, Lefkoşa Dr Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.