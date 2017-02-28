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28 Şubat 2017 Salı 08:23

Ölüm Virajında Yine Kaza!

2 kişi yaralandı

Ölüm Virajında Yine Kaza!
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Kontrolden çıkan araç, bariyere çarptı
Gazimağusa’da “ölüm virajı” olarak bilinen yerde hemen hemen her gün trafik kazası oluyor

Gazimağusa’da yapılan tüm uyarılara rağmen bir türlü önlem alınmayan Nehir Sokak üzerinde “ölüm virajı” olarak adlandırılan virajda dün akşamüzeri yine trafik kazası meydana geldi.

Geçmişte yaşananlara tıpa tıp benzeyen trafik kazası keskin viraj üzerinde Mustafa Tunçelli’nin yönetimindeki KN 873 plakalı aracın kontrolden çıkıp bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada, 20’şer yaşlarındaki Mustafa Tunçelli ve Osman Çetin yaralandı.

Her iki kazazedenin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin dün saat 17.15’te meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kıbrıs Gazetesi


 
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