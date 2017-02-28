Ölüm Virajında Yine Kaza!

Kontrolden çıkan araç, bariyere çarptı



Gazimağusa’da yapılan tüm uyarılara rağmen bir türlü önlem alınmayan Nehir Sokak üzerinde “ölüm virajı” olarak adlandırılan virajda dün akşamüzeri yine trafik kazası meydana geldi.Geçmişte yaşananlara tıpa tıp benzeyen trafik kazası keskin viraj üzerinde Mustafa Tunçelli’nin yönetimindeki KN 873 plakalı aracın kontrolden çıkıp bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada, 20’şer yaşlarındaki Mustafa Tunçelli ve Osman Çetin yaralandı.Her iki kazazedenin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin dün saat 17.15’te meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.Kıbrıs Gazetesi