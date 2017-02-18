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18 Şubat 2017 Cumartesi 15:12

ÖLÜM VİRAJINDA YİNE KAZA!

ÖLÜM VİRAJINDA YİNE KAZA!
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ÖLÜM VİRAJINDA YİNE KAZA!
Bir türlü önlem alınmıyor!

Havva Yusufoğlu’nun kullanımındaki LF 872 plakalı otomobil, ‘ölüm virajında’ çelik bariyerlere çarparak durdu. 29 yaşındaki Yusufoğlu kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde ve bariyerlerde hasar meydana geldi. Vatandaşlar, hatalı yapıldığı belirtilen virajda ölümlü kazaların da meydana geldiğini hatırlatarak, yetkililerin halen önlem almamasını kınadı.

Gazimağusa’da yapılan uyarı ve eylemlere rağmen bir türlü önlem alınmayan Nehir Sokak üzerinde bulunan ‘ölüm virajı’ olarak adlandırılan kaviste dün yine trafik kazası meydana geldi.

Hatalı olduğu iddia edilen kavis üzerinde meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Havva Yusufoğlu’nun kullanımındaki otomobil çelik bariyere çarptı.Kazada büyük şans eseri Havva Yusufoğlu yara almazken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.Görenlerin yine büyük korku yaşamasına neden olan trafik kazası dün saat 13.00 sıralarında Gazimağusa Devlet Hastanesi Çevre Yolu olarak bilinen Nehir Sokak üzerindeki keskin kaviste meydana geldi.Havva Yusufoğlu yönetimindeki LF 872 plakalı araç, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan çelik bariyere çarptı ve yol içerisinde durdu.Kaza sonucu araçta ve çelik bariyerde maddi hasar meydana geldi.Öte yandan, kazayı gören vatandaşlar, yetkilileri bir an önce bu yolla ilgili önlem almaya bir kez daha davet etti ve bu güne kadar halen önlem alınmamış olmasını kınadı.

  Kıbrıs Gazetesi



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