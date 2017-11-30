ÖLÜM NEDENİ İSTANBUL'DA ARAŞTIRILACAK

Girne’de, dün akşam evinde ölü bulunan ve bugün otopsisi yapılan 21 yaşındaki Hayati Oral’ın kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda araştırılacak.Polisin verdiği bilgiye göre, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılan Oral’dan doku örnekleri alındı ve incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Girne’de yaşayan 21 yaşındaki Hayati Oral (E) dün akşam 21.00 sıralarında ev arkadaşı tarafından yatak odasında ölü bulunmuş, Oral’ın bedeninde herhangi darp ve cebir izine rastlanmamıştı.