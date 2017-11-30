ÖLÜM NEDENİ İSTANBUL'DA ARAŞTIRILACAK
21 YAŞINDAKİ GENCİN KESİN ÖLÜM NEDENİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU’NDA ARAŞTIRILACAK
Polisin verdiği bilgiye göre, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılan Oral’dan doku örnekleri alındı ve incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Girne’de yaşayan 21 yaşındaki Hayati Oral (E) dün akşam 21.00 sıralarında ev arkadaşı tarafından yatak odasında ölü bulunmuş, Oral’ın bedeninde herhangi darp ve cebir izine rastlanmamıştı.