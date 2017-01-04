Cihangir yolunda seyreden ve karşıdan gelen araca öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapan 25 yaşındaki sürücü Salih Boz, kaza sonrasında araç içinde sıkışıp kaldı
Ercan¬İskele anayolunda dün sabah 09.30 civarında meydana gelen trafik kazasında DJ 645 plakalı aracın içerisinde sıkışıp kalan 25 yaşındaki sürücü Salih Boz ölüm korkusu yaşadı. Cihangir Karavezirler Petrol İstasyonu yakınında meydana gelen kazada, Salih Boz isimli sürücü yönetimindeki DJ 645 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağa dönüş yaparak, karşı istikametten gelen, Pembe Şah (K¬34) yönetimindeki JK 269 plakalı jeep araçla çarpıştı.
Sol bacağı ve sol kolu kırıldı
Çarpışma sonucu araç içerisinde sıkışan Boz, Lefkoşa itfaiye ekipleri ve olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Boz, olay yerine çağırılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Boz’un, sol bacak ve sol kolunda kırık meydana geldi. Diğer araç sürücüsü Şah ise kazayı yara almadan atlattı
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