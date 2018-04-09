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Ölüm Kazada Çağlar Mintaş Hayatını Kaybetti...

Ölüm Kazada Çağlar Mintaş Hayatını Kaybetti...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:31
Ölüm Kazada Çağlar Mintaş Hayatını Kaybetti...
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Ercan-İskele Anayolu üzerinde Feci kaza

09.04.2018 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu üzerinde, Çağlar Mintaş (E-32), yönetimindeki LT 795 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Serdarlı köyün yakınlarında yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Dzhelal MEHMED (E-54) yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyon araç ile çarpmışlardır.

Kaza sonucu sıkışan her iki araç yolun sağından dışarıya savrulmuşlardır. LT 795 plakalı araç sürücüsü Çağlar MİNTAŞ olay yerinde yaşamını yitirmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 09.04.2018 16:40
Anahtar Kelimeler:
Çağlar MintaşÖlümlüKaza
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