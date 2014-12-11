“Ölü Bölge Sersemliği” Adlı Resim-şiir Sergisi 15 Aralık’ta Ara Bölgede Açılacak

Kıbrıslı Türk ressam Ruzen Atakan, Amerikalı şair ve Fulbright uzmanı Paula Closson Buck ve Kıbrıslı Rum ressam Andros Efstathiou, Maraş’la ilgili “Ölü Bölge Sersemliği” adıyla ortak bir sanatsal çalışmaya imza attı.

Atakan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatçılar Atakan, Efstathiou ve Closson’un resim-şiir sergisi 15 Aralık Pazartesi günü ara bölgede Goethe Enstitüsü’nde açılacak. Sergi, saat 19.00’da Mağusa İnsiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı ve Avrupa Komisyonu'nun Eğitim, Kültür, Çok Dillilik, Spor, Medya ve Gençlik Komiseri Andrulla Vasiliu tarafından açılacak.

Açıklamada, sözkonusu üç sanatçının, “6 ay boyunca Maraş’ın ölü alanını sanatsal yönden canlandırmak için, insanoğlunun ulaşamayacağı yerlere hayal gücünün ulaşabileceğine inanarak çalıştıkları” ifade edilerek, şöyle denildi:

“Eserlerdeki dil ve görsellik arasındaki sinerji ile kentin tarihiyle şu anki durumuna bir dizi canlı yanıtlar verilmeye çalışıldı. Hüzünlü, ironik ve umut dolu yanıtlar. Bu çalışma, önemli farklılıklara rağmen, adada bir uzlaşma ruhunun yaratılabileceğini de gösteriyor.”