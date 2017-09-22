Ölmek Üzere Olan İneğin Kesilip Etinin Piyasaya Sürülmesi…

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, ölmek üzere olan bir ineğin kesilip piyasaya sürülmesiyle ilgili hem hayvan üreticisi hem de kasaba asgari ücretin iki katı oranında para cezası verildiğini, ayrıca işletmenin faaliyetlerinin 6 ay durdurulduğunu bildirdi.

VETERİNER DAİRESİ, ÜRETİCİ AZMİ EKM EKÇİ VE SEYHAN KASAP’A BRÜT ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATI ORANINDA CEZA VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

DAİRE, SEYHAN KASAP’IN FAALİYETLERİNİN 6 AY ASKIYA ALIN DIĞINI DA BİLDİRDİ

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, ölmek üzere olan bir ineğin kesilip piyasaya sürülmesiyle ilgili hem hayvan üreticisi hem de kasaba asgari ücretin iki katı oranında para cezası verildiğini, ayrıca işletmenin faaliyetlerinin 6 ay durdurulduğunu bildirdi.

Ataben, Veteriner Dairesi’nin konuyla ilgili hazırladığı raporu da açıkladı.

Ataben, yazılı açıklamasında, halk sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici menfaatleri göz önünde bulundurularak üretim yapan üreticilerin ve paketleme dahil tüm ithalatçılar, ihracatçılar ile gıda satışı ve dağıtımında bulunan tüm işletmelerin yasal mevzuat kurallarına uymalarının zorunlu olduğunu vurguladı.

“Veteriner Dairesi yasaların verdiği yetkiyi kamu menfaati doğrultusunda sonuna kadar kullanacaktır” diyen Ataben, konunun hassasiyeti ve önemi dikkate alınarak gıda üreten, paketleyen, dağıtan ve pazarlayan tüm işletmelerin yasal mevzuat kurallarına dikkat ederek, gereken özeni göstermelerini istedi.

VETERİNER DAİRESİ RAPORU

Veteriner Dairesi’nin konuyla ilgili hazırladığı raporda, “dün Gaziköy’de hayvan üreticisi Azmi Ekmekçi’ye ait işletmede Seyhan Kasap çalışanı Yunus Dağ tarafından hasta ve/veya ölü ve/veya ölmek üzere olan ve sağlık kontrolü yapılmadığından halk sağlığı açısından uygun ve/veya güvenli olmayan bir ineğin kesilip Küçükkaymaklı’da bulunan Seyhan Kasap’a ait kasap dükkanına getirildiğinin tespit edildiği” belirtildi.

Raporda, yasa ve mevzuatlara bağlı yapılan değerlendirmeler sonrasında atılan adımlar ve verilen cezalar özetle şöyle sıralandı:

“Aylık brüt asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Mevzuata uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaklanmış, toplatılması ve imha emri verilmiştir.

Mevzuata uygunsuzluk tespit edilen işletmenin canlı hayvan ve/veya karkas ve/veya et taşıma izinleri dahil tüm faaliyetleri 6 aylık bir süre boyunca askıya alınmıştır.”