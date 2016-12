Ölenlerin 9’u yolcuydu

ÖLENLERİN 9'U YOLCUYDU!



KKTC’de ölümlü trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Her defasında “Bu son olsun” diyoruz ancak bitmiyor. Her yıl onlarca eve ateş düşüyor.Polis Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, 2015 yılında 23 kişinin canını alan trafik terörü, 1 Ocak-23 Aralık 2016 tarihleri arasında 36 kişiyi yaşamdan kopardı.KKTC’de meydana gelen olumlu trafik kazalarının büyük çoğunluğu aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu yaşanırken uzmanlara göre, birçok kaza da yeterli yol güvenliğinin olmaması nedeni ile gerçekleşiyor.Son 15 yılda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 730. Yıllara göre ölümlü kazaların tablosu ise şöyle:2001’de 60, 2002’de 41, 2003’te 53, 2004’te 76, 2005’de 64, 2006’da 48, 2007’de 47, 2008’de 48, 2009’da 44, 2010’da 42, 2011’de 41, 2012’de 24, 2013’te 49, 2014’te 29, 2015’te 28, 2016 yılında ise 36 kişi.KKTC’de 1 Ocak-23 Aralık 2016 tarihleri arasında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında yaşamını yitirenlerden 9’u kaza yapan araçlarda yolcu olarak bulunan kişilerdi.Trafikte, bu tarihlerde can veren 6 kişi yaya, 6’sı motosiklet sürücüsü, 15’i de araç sürücüsü.Polis Genel Müdürlüğü’nün kaza raporlarına göre, 32 ölümlü kazanın 12’si aşırı sürat neticesinde meydana gelirken, 6’sı dikkatsiz sürüş nedeni ile yaşandı.Polis raporuna göre, belirtilen tarihlerde yolun solunu tutmama neticesinde 2, alkollü araç kullanma nedeni ile 5, kavşakta durmam nedeni ile 2, tehlikeli mahalde araç geçme nedeni ile 3, kırmızı ışıkta geçme nedeni ile 1, hatalı şerit değiştirme nedeni ile 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi.KKTC’de yeterli yol güvenliğinin bulunmaması da trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Ülkenin birçok bölgesinde anayollarda halen daha beton bariyer yok.Yollar köstebek yuvası gibi, kasisler ya fark edilecek nitelikte değil ya da standardında üzerinde yükseklikte.Ülkede bazı bölgelerde anayolda dahi aydınlatma lambası bulunmuyor.Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, KKTC’de yolların güvenli olmadığının 2016 yılında meydana gelen kazalarla bir kez daha teyit edildiğini bu gerçeğin resmi makamlarca da kabul edildiğini söyledi.Değirmenlik-Girne dağ yolunda meydana gelen ve 3 kişinin ölümü ile neticelenerek ülkeyi yasa boğan kaza ile trafikte hataların, yanlışların ve eksikliklerin yeniden gündeme geldiğini kaydeden Avcı, “Bu kaza toplum vicdanında bir patlama olduğu ancak kaza sonrası yüreklerde yanan ateş uzun sürmeden söndü, tepki amacına ulaşmadı” dedi.Ülkede 2016 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazalarına bakıldığında yaya ölümlerinin, motosiklet kazalarının, çocuk ölümlerinin dikkati çektiğini belirten Avcı, bu yıl meydana gelen ölümlü kazalardan birinin şoförünün 14 yaşında bir çocuk olduğuna, kullandığı aracın ise traktör olduğuna vurgu yaptı.“İlk bakışta hepsi sürücü hatası olarak görünmekle birlikte bunun böyle olmadığını kabul etmek zorundayız. Polis raporlarında öncelikle sürücü hatası aranıp kayıtlara geçirilmekte diğer eksiklikler mahkeme salonlarında gündeme getirilse de hiçbir yaptırım uygulanmadığı için düzenleme yoluna gidilmemektedir” diye konuştu.Mehmet Avcı, “Yollarımızdaki eksiklikler hatta tuzakları göz önüne alacak olursak her kazada altyapı eksikliğinin gündeme getirilmesi ve o kazanın mahkeme aşamasında altyapıdan sorumlu makamın hata payına göre, bir cezaya çarptırılması, tazminata zorlanması yapılmadığı sürece yollardaki düzenlemeyi beklemek sadece bir umuttur” dedi.Mehmet Avcı, KKTC’de ehliyet verme sisteminin de doğru olmadığını savundu. Sistemin değiştirilmesi gerekliliğine vurgu yapan Avcı, şunları söyledi: “Bugünkü sistemde otobüs ehliyeti alan herkes istediği aracı kullanma ehliyetlerine sahip olabiliyor. Hayatında hiç TIR’a binmese de ehliyeti almış oluyor. Sürücülerin sağlık kontrolü yapılmamaktadır. 60 yaşına kadar tansiyonu, diyabeti ve diğer hastalıkları, olanlar dahi hiç sağlık kontrolüne gitmeden otobüs, kamyon, TIR, hatta akaryakıt tankeri sürebiliyorlar. Bu tüzükler 1.5 yıl önce hazırlandığı halde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulmamıştır. Bu tüzüklere göre, kamyon ve otobüs şoförleri 5 yılda bir, salon araç sürücüleri 10 yılda bir sağlık kontrolüne gitmek zorundadırlar. Bu dünyada uygulanan bir uygulamadır.”Havadis