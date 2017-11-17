Olena 9 ay hapis yatacak



irne Ağır Ceza Mahkemesi Ağustos ayında eski kocasının evine gizlice girerek hırsızlık yapan Olena Kasapoğlu aleyhindeki davayı karara bağladı.

Çatalköy’de 27 Ağustos 2017 tarihinde, eski kocasının evine tasarrufundaki tornavidayı kullanarak, zorla kapıyı açıp giren ve evdeki hizmetçinin 650 TL değerinde altın kolyesini çalan Olena Kasapoğlu 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Girne Ağır Ceza Heyeti dün verdiği kararda, özelikle Olena Kasapoğlu’nun daha önce yine benzer suç işlediğini, bir adet sabıkası olduğunu da dikkate aldı.

Yargıç Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın karar oturumunda, İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Kıdemli Savcı Egemen Metay hazır bulundu.

Geldikten 2 gün sonra suç işledi

Ağır Ceza Heyeti adına kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanık Olena Kasapoğlu’nun “Ev açma”, “ikametgâhtan sirkat”, “ kasti hasar” ve “mülke tecavüz” suçlarından itham edilip suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Sanığın mahkûm olduğu “Ev açma” suçunun 7 yıl, “ikametgâhtan sirkat” suçunun 5 yıl, “ kasti hasar” suçunun 3 yıl ve “mülke tecavüz” suçunun ise 2 yıla kadar hapislik öngören ciddi suçlar olduğuna dikkat çeken Sağer, bu tür suçların son yıllarda ülkemizde yaygın hale geldiğini kaydetti.

Yargıç Sağer, sanığın, 25 Ağustos 2017 yılında KKTC’ye giriş yaptığını ve 27 Ağustos 2017 tarihinde ise eski kocasının evine, tasarrufundaki tornavidayı kullanarak, giriş kapısını hasara uğratıp, kanunsuz bir şekilde eve girdiğini anlattı.

Eve girdikten sonra, evdeki hizmetçiye ait bir adet altın kolyeyi çalan sanığın, bir gün sonra yine ayni eve çocuklarını görmek bahanesiyle gittiğini kaydeden Sağer, eski kocasının şikayeti üzerine polisin olay yerine geldiğini ve sanığın tasarrufunda bulunan çantada, çalışana kolye ve eve girerken kullandığı tornavidanın bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

Benzer sabıkası var

Sanık Olena Kasapoğlu’nun 2016 yılında benzer bir sabıkası olduğunu, davasının görüşüldüğünü ve 2 bin TL para cezasına çarptırıldığını kaydeden Yargıç Sağer, sanığın ayrıca, 30 Nisan – 30 Mayıs 2017 tarihileri arasında başka bir evin camını kırıp kasti hasara uğratıp, izinsiz bir şekilde içeriye girip mülke tecavüz suçunu işlediğini kaydetti.

“Anayasanın 14/1 maddesine göre herkes barış güven ve huzur içersinde yaşamayı maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” diyen Yargıç Sağer, kimsenin KKTC’nin huzurunu ve güvenini bozacak eylemlere girmeye hakkı olmadığını kaydetti.