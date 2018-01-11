"ÖLECEKSEM TÜRK TARAFINDA ÖLEYİM!"

Lefkoşa'da yaşayan 89 yaşındaki Meryem Özyeşer bakıcıya ihtiyacı olduğunu söyledi

Lefkoşa’nın Kızılay bölgesinde annesi ve bir kardeşi ile yaşayan Halil Özyeşer (Bado), annesi için yardım istiyor.

Kendisinin rahatsız olduğunu ifade eden Özyeşer, yürümekte güçlük çektiğini belirtti. Kardeşinin hem kendisine hem de 89 yaşındaki annesine baktığını dile getiren Özyeşer, annesi için bakıcı bulunmasını istiyor.

Özyeşer, “Annem bakım evinde kalmak istemiyor. İlk zamanlar evde bakıcıyı da kabul etmedi ama şu an bir bakıcıya ihtiyacımız var. Duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyoruz” dedi.

“Rum tarafındaki ailesi istiyor”

Özyeşer, derdini şöyle anlattı, “Ben, kardeşim ve annem ayni evde kalıyoruz. Annem Meryem Özyeşer, 89 yaşındadır. Annem Rumdur ve 40 sene askerde işledi. Bize kardeşim bakıyor. Ben rahatsız olduğum için doğru düzgün yürüyemiyorum. Akülü bisiklet kullanıyorum. Annemin Rum tarafında da ailesi var ve onlar annemi istiyor. Gel biz sana bakarız dediler ama annem gitmek istemiyor. Öleceksem Türk tarafında öleyim diyor. Ben de annem de sigortadan maaş alıyor. Annem önceleri bakıcı istemezdi ama şimdi bakıcı istiyor. Bu konuda duyarlı kişilerden yardım bekliyoruz. Birinin anneme sahip çıkmasını istiyorum.”

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