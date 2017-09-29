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29 Eylül 2017 Cuma 08:13

Öldüresiye Dövdü!

Başına demirle vurdu!

Öldüresiye Dövdü!
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Başına Demirle Vurdu
Cezaevinde bir koğuşta mahkûmlar arasında 1 hafta önce çıkan tartışma felakete dönüştü.

Tevfit Özden, kendisini müdüriyete ihbar ettiği gerekçesi ile uykuda olan Hasan Şahan’ı öldüresiye döverek hastanelik etti.

Fiziki yapısı ile gündemden düşmeyen Merkezi Cezaevi bu kez mahkûmlar arasında çıkan kavga ile gündeme geldi.

Ülkede turist olarak bulunan ve adaya gelir gelmez birçok evden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı cezaevinde bekleyen Tevfit Özden aynı koğuşta yatan mahkûm Hasan Şahan’ı yaklaşık bir hafta önce sabah saat 04.30 sıralarında ciddi şekilde yaraladı.

Özden, kendisini ihbar ettiği gerekçesi ile Şahan’ı uyuduğu esnada demir masanın ayağını kırarak elde ettiği demirle defalarca başına vurmak sureti ile ağır yaraladı.

Aldığı darbeler sonucu bayılan Şahan’ın yardımına koğuşta bulunan diğer mahkûmlar koğuştu.

Kafa travması geçirdi

Elde edilen bilgiye göre, başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Hasan Şahan, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Şahan’ın önceki gün taburcu edilerek, yeniden cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Özden 16 gün hücre cezası aldı

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, konu ile ilgili Havadis’e açıklamada bulundu.

Kayalı, olayın doğru olduğunu ancak sosyal medyada çıkan haberlerin kısmen henüz doğrulanmadığını belirtti.

Özden’in gardiyanlar tarafından darp edilip edilmediği ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve cezaevi yönetimi tarafından soruşturma başlatıldığını ifade eden Kayalı, Şahan’ı ağır yaralayan Tevfit Özden’in 16 gün hücre cezasına çarptırıldığını açıkladı.

“Ölümden döndü”

Salih Kayalı, Hasan Şahan isimli mahkûmun ölümden döndüğünü belirtirken, olaya karışan aynı koğuşta yaklaşık 8 kişinin hücre cezası aldığını söyledi.

Merkezi Cezaevi’nde 28 Eylül itibarı ile 460 kişinin bulunduğuna da dikkati çeken Kayalı, yeni cezaevinin artık bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti.

Aynı koğuşta sürekli kavga var

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, olayın yaşandığı koğuşta sürekli kavga olduğunu ve olaydan bir gün önce aynı koğuşun Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç tarafından uyarıldıklarını kaydetti.

Havadis

 
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