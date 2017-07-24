ÖLDÜRDÜ KAÇAMADI



Lefkoşa - Gazimağusa anayolu yonca kavşağı civarında dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kiralık aracın çarptığı 21 yaşındaki Barış Hakan yaşamını yitirdi. Başkası adına kiralanmış araçla Hakan’a çarparak ölümüne neden olan Nijerya uyruklu Franklin Onyedika Onoura’nın kazadan sonra kaçtığı ve aracı gizlediği açıklandı. Kaza ile ilgili yapılan soruşturma sonucu polis, sürücü Onoura ile aracı kiralayıp zanlıya kullanması için veren Nijerya uyruklu S.V.O isimli şahsı da tutukladı. Yaşanan kazayla son üç günde kaza yapan kiralık araç sayısı üçe çıkarken, Hakan’ın ölümüyle 2017 Ocak ayı itibari ile kaza sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 26 oldu.Trafik kazalarının ardı arkası kesilmezken dün sabah meydana gelen kazada Barış Hakan yaşamını yitirdi. Yonca Kavşağı’nda saat 04.00 sıralarında gerçekleşen kaza, Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyreden Onoura’nın yönetimindeki MJ 919 Z plakalı araçla yonca kavşağı alt geçidini geçtiği sırada, yaya olan Barış Hakan’a çarpması sonucu meydana geldi. Hakan’a çarpan Onoura, durmayarak olay yerinden kaçtı. Daha sonra yaya bir şekilde kaza mahalline gelen sürücü, şüpheli hareketler sergileyince olay yerindeki polisler tarafından fark edildi. Sorguya alınan Onoura, kaza anında aracı kullandığını itiraf ederek, aracı Pharma Mondial ilaç fabrikası civarına gizlediğini itiraf etti.Sürücü Onoura’yı gözaltına alan polis, araçla ilgili yaptığı araştırmada ise aracın başka bir şahıs adına kiralandığını tespit etti. Tespit üzerine kazaya karışan aracı kiralayan ve sözleşmede ismi olmadığı halde Onuora'nın aracı sürmesine izin veren Nijerya uyruklu S.V.O isimli şahısta tutuklandı.Kazayla ilgili polis soruşturması devam ederken, Barış Hakan’ın Gazimağusa’da yaşadığı, arkadaşları ile eğlenmeye gittiği ancak aracı olmadığı için eve geri dönmek amacı ile otostop çekerken kazaya kurban gittiği öğrenildi. Hakan’ın ölümüyle birlikte 2017 Ocak ayı itibari ile kaza sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 26’a çıkarken, son üç günde kiralık araçların karıştığı kaza sayısı da üçe yükseldi. Lefkoşa-Girne anayolunda Cuma gecesi, Ahmet Akpınar’ın yönetimindeki LY 893 Z plakalı kiralık aracın kaza yapması sonucu üç kişi yaralanırken, Cumartesi günü öğlen saatlerinde ise Koray Ürkmez yönetimindeki LZ 096 Z plakalı kiralık araç kaza yaptı. Bu kaza sonucu da üç kişi yaralandı.Star Kıbrıs