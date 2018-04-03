Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114518
ALTIN
171.092
DOLAR
3.9778
STERLİN
5.5970
EURO
4.8977
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Girne Çevre yolunda feci kaza
Girne Çevre yolunda feci kaza
Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı
MALİ ŞUBE ZANLILARI TEMİNATA BAĞLANDI
banner256
Flaş Haber
Girne Çevre yolunda feci kaza
Kapat

Öldü denilen bebek morgda canlandı

Henüz 25 haftalıkken dünyaya gelen bebek doktorların 'öldü' teşhisiyle morga konuldu. Saatler sonra defin işlemleri için morgdan gasilhaneye alınan bebeğin yaşadığı anlaşılınca acilen başka bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz bebek kurtarılamadı. İşte akılalmaz ihmalin hikayesi ve sonrasında yaşananlar...

Öldü denilen bebek morgda canlandı

Henüz 25 haftalıkken dünyaya gelen bebek doktorların 'öldü' teşhisiyle morga konuldu. Saatler sonra defin işlemleri için morgdan gasilhaneye alınan bebeğin yaşadığı anlaşılınca acilen başka bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz bebek kurtarılamadı. İşte akılalmaz ihmalin hikayesi ve sonrasında yaşananlar...

03 Nisan 2018 Salı 11:32
Öldü denilen bebek morgda canlandı
banner238

Akıllara durgunluk veren olay 2008 yılında İstanbul'da yaşandı. Hamileliğinin 25. haftasında olan F.P.  akşam saatlerinde aniden rahatsızlanınca Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Burada yapılan muayenede doğum suyunun geldiği ve erken doğumun yaptığı tespit edilen F.P. acilen doğumhaneye alındı. F.P. gece saat 23.00 sularında 760 gram ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi.

Erken doğan ve sağlık durumu kötü olan bebeğe hemen tıbbi müdahale yapıldı. Yoğun bakım ünitesine alına ve annenin sularının erken gelmiş olması nedeniyle enfeksiyon riskine karşı antibiyotik tedavisi uygulanan bebeğin durumu iyiye gitmedi. Sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hiçbir hareket belirtisi göstermediği iddia edilen bebek için çocuk doktoru ölüm tutanağı düzenledi.

MORG GÖREVLİLERİ YAŞADIĞINI FARK ETTİ

Düzenlenen tutanağın ardından bebeğin cesedi morga konuldu. Hastanedeki işlemleri hallettikten sonra defin izni çıkarılan aile bebeğin cesedini almak için morga gitti. Morg görevlileri tarafından defin işlemleri için gasilhaneye alınan bebeğin canlı olduğu fark edildi.

AYNI GÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

Saatler sonra morgdan çıkarılan talihsiz bebek  hemen Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde muayene edilen bebek tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm tedavi ve uygulamalara karşın karşın talihsiz bebek kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

BİLİRKİŞİ: ‘DOKTOR ACELE KARAR VERDİ'

Tüm yaşananların ardından acılı aile tarafından, bebeğin doğumu esnasında uygulanan tetkik ve tedavilerde hatalı davranıldığı, hayat belirtisi gösterilen bebeğin öldü teşhisi konularak morga kaldırılmasının ağır hizmet kusuru teşkil ettiği ifade edilerek Sağlık Bakanlığı aleyhinde 375 bin liralık tazminat davası açıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili bir rapor düzenledi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, bebeğe uygulanan tıbbi müdahalelerin doğru ve yerinde olduğu belirtilerek “Bebeğin vefat kararının bebeği takip eden eden çocuk doktoru tarafından aceleci davranılmak suretiyle alındığı, bu yönüyle bebeğe verilen sağlık hizmetinin eksiksiz olduğundan söz etmeye olanak bulunmadığı görülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

AİLEYE TAZMİNAT

Bilirkişi raporları ve personel beyanlarını inceleyen İstanbul 4. İdare Mahkemesi, erken doğan bebeğin ölüm kararının ardından yaşadığının anlaşılması ve bir süre tedavisine devam edilmesine rağmen vefat etmesi nedeniyle ailenin duyacakları acı, elem ve üzüntünün karşılığı olarak her bir davacı için 30.000,00 TL olmak üzere toplamda 60.000,00 TL manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. İdare mahkemesinin verdiği karar Danıştay tarafından da onandı.

Anahtar Kelimeler:
Haydarpaşa Numune Hastanesiöldü Teşhisiyle Morga Konuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “VAKIF MALLARI KONUSUNDA HASSASIZ, BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “VAKIF MALLARI KONUSUNDA HASSASIZ, BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
KTAMS ÜYELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ
KTAMS ÜYELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ
KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU
KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU
Zuckerberg konuştu: Sorunun çözülmesi için birkaç yıla ihtiyaç var
Zuckerberg konuştu: Sorunun çözülmesi için birkaç yıla ihtiyaç var
KKTC’DEN BİR DONÖR DAHA KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPTI
KKTC’DEN BİR DONÖR DAHA KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPTI
Güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu
Güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu
GAÜ’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BÜYÜK FIRSAT
GAÜ’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BÜYÜK FIRSAT
Facebook'ta canlı yayında dehşet!
Facebook'ta canlı yayında dehşet!
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim