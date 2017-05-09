FLAŞ HABER

Büyük Vurgun

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 14:40

Olağan Denemeler, Uluslararası Festivallere Seçilmeye Devam Ediyor

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Olağan Denemeler” adlı kısa filmin resmi seçkisine girdiği uluslararası festival sayısı 41’e ulaştı. Hollanda’nın Leiden şehrinde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan “Leiden International Short Film Experience” adlı festivale seçilen Olağan Denemeler, 14 Mayıs Pazar günü Hollanda prömiyerini yapacak.&nbsp;&nbsp;

Olağan Denemeler, Uluslararası Festivallere Seçilmeye Devam Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

41’İNCİ GÖSTERİM HOLLANDA’DA OLACAK

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Olağan Denemeler” adlı kısa filmin resmi seçkisine girdiği uluslararası festival sayısı 41’e ulaştı. Hollanda’nın Leiden şehrinde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan “Leiden International Short Film Experience” adlı festivale seçilen Olağan Denemeler, 14 Mayıs Pazar günü Hollanda prömiyerini yapacak.   

Kısa adı LIFSE olan festivale bu yıl 80 ülkeden 1281 filmin başvuru yaptığı ve 151 filmin gösterim için seçildiği açıklandı. LIFSE, bu yıl 14-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“24 ÜLKE, 41 ULUSLARARASI FESTİVAL GÖSTERİMİ”

Dünya prömiyerini Nisan 2015’te ABD’de yapan Olağan Denemeler, Hollanda gösterimiyle birlikte, bugüne kadar 24 farklı ülkede 41 uluslararası festivalde gösterilmiş olacak.

OSCAR Seçmeleri’ne katılan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı kısa film olma özelliğini taşıyan Olağan Denemeler, ikisi ABD’den biri de Brezilya’dan olmak üzere üç uluslararası ödül kazandı.  

(GUR) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE TOPLANIYOR KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE TOPLANIYOR
“köstebekgiller” Oyunu Sahnelenecek “köstebekgiller” Oyunu Sahnelenecek
Kktc Üniversiteleri Tanıtım Konsorsiyumu Toplantısı 23 Mayıs’ta Kktc Üniversiteleri Tanıtım Konsorsiyumu Toplantısı...
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Antalya’da 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Antalya’da
BKP: “Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Dersi Seçmeli Ders Olmalı” BKP: “Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Dersi Seçmeli...
MTG Ve GAÜ Çetinkaya’ya Arazi Tahsis Edildi MTG Ve GAÜ Çetinkaya’ya Arazi Tahsis Edildi
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE...

Haberi Oku