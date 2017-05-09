Olağan Denemeler, Uluslararası Festivallere Seçilmeye Devam Ediyor

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Olağan Denemeler” adlı kısa filmin resmi seçkisine girdiği uluslararası festival sayısı 41’e ulaştı. Hollanda’nın Leiden şehrinde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan “Leiden International Short Film Experience” adlı festivale seçilen Olağan Denemeler, 14 Mayıs Pazar günü Hollanda prömiyerini yapacak.

41’İNCİ GÖSTERİM HOLLANDA’DA OLACAK

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Olağan Denemeler” adlı kısa filmin resmi seçkisine girdiği uluslararası festival sayısı 41’e ulaştı. Hollanda’nın Leiden şehrinde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan “Leiden International Short Film Experience” adlı festivale seçilen Olağan Denemeler, 14 Mayıs Pazar günü Hollanda prömiyerini yapacak.

Kısa adı LIFSE olan festivale bu yıl 80 ülkeden 1281 filmin başvuru yaptığı ve 151 filmin gösterim için seçildiği açıklandı. LIFSE, bu yıl 14-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“24 ÜLKE, 41 ULUSLARARASI FESTİVAL GÖSTERİMİ”

Dünya prömiyerini Nisan 2015’te ABD’de yapan Olağan Denemeler, Hollanda gösterimiyle birlikte, bugüne kadar 24 farklı ülkede 41 uluslararası festivalde gösterilmiş olacak.

OSCAR Seçmeleri’ne katılan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı kısa film olma özelliğini taşıyan Olağan Denemeler, ikisi ABD’den biri de Brezilya’dan olmak üzere üç uluslararası ödül kazandı.

(GUR) FOTOĞRAFLI