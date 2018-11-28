Okwor teminata bağladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Ayşe Nurçin Hocaoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Hocaoğlu, 25 Aralık’ta saat 16.05’de Hamitköy’de İpek Mesda’ya ait ikametgâhın kuzeye bakan 60x40 cm ebadındaki penceresinin alüminyum parmaklığını kasten ve kanunsuz olarak kırmak suretiyle yerinden söküp içerisinde bir cürüm işlemek kastıyla, içeriye giriş yapmış ve ev sahibi İpek Mesda’nın ikametgahına geldiğini fark etmesi üzerine evin güneye bakan penceresini açıp kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Hocaoğlu, aynı gün ikametgâhın kamera kayıtlarında yapılan incelemede eve siyahî erkek bir şahsın girdiğinin tespit edildiğini belirtti. Hocaoğlu, zanlının 27 Kasım’da tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emriyle tutuklandığını kaydetti. Hocaoğlu, zanlının aynı gün gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Hocaoğlu, Nijerya uyruklu olan zanlının, bir üniversitede birinci sınıf İşletme Bölümü öğrencisi olduğunu söyleyerek, zanlının ilerde dava1arında hazır bulunmasını sağlamak üzere mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

