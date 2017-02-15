Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Şubat 2017 Çarşamba 06:44

Okullarda Tatil Bugün Tamamlanıyor

Okullarda Tatil Bugün Tamamlanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Okulların yarı yıl tatili  bugün tamamlanıyor. Okullarda yarın ikinci dönem için ders başı yapılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikici yarısı Haziran ortasına kadar devam edecek.

Yarından itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeni düzenleme uygulanacak.

İlkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-12.40; okul öncesi okullarda (4-5 yaş) 08.00-12.00 olacak. İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda uygulanan pazartesi öğleden sonra dersleri  14.00-16.10 saatleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve liselerde ise ders başlangıç ve bitiş saatleri 07.55 - 13.05,  pazartesi öğleden sonraları da 14.00-16.00 olarak belirlendi.

Bakanlık ve öğretmen sendikalarından oluşan teknik kurul tarafından belirlenen ders başlangıç ve bitiş saatleri 16 Haziran’a kadar uygulanacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolun Bittiğini Fark Etmedi! Yolun Bittiğini Fark Etmedi!
SÜRPRİZ KARŞISINDA DİLİ TUTULDU! SÜRPRİZ KARŞISINDA DİLİ TUTULDU!
Bakanlar Kurulu Sona Erdi Bakanlar Kurulu Sona Erdi
Akıncı, Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nı Yeniden Görüşülmek Üzere Cumhuriyet Meclisi’ne Gönderdi Akıncı, Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nı...
Meclis Genel Kurulu Sona Erdi Meclis Genel Kurulu Sona Erdi
CİNAYET İŞLEMEDİK, UYUŞTURUCU KULLANDIK ! CİNAYET İŞLEMEDİK, UYUŞTURUCU KULLANDIK !
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Yolun Bittiğini Fark Etmedi!

Haberi Oku