Okullarda Nisan Ayında İhale..

“OKULARDAKİ FİZİKİ ALTYAPI EKSİKLİKLERİNİN TESPİTİNDEN SONRA NİSAN AYINDA İHALEYE ÇIKILACAK”

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, sorunları yerinde görme amacıyla bugün Ozanköy Osman Türkay, Girne 23 Nisan ve Ağırdağ-Dağyolu ilkokulları ile Girne Anafartalar Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerini basına değerlendiren Berova, dönem içerisinde okullardaki fiziki altyapı eksiklerinin tespit edileceğini ve sorunların giderilmesi amacıyla nisan ayında ihaleye çıkılacağını söyledi.

Ziyaretlerde, eğitim sistemi ve okulların sosyal yapısı hakkında okul müdürleriyle öğretmenlerin görüş ve düşüncelerini de aldıklarını ifade eden Berova, şunları ifade etti:

“Bu yıl içerisinde müfredatların yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma mevcut. Daha önce Doğu Akdeniz Üniversitesi ile protokol imzalamış ve bu protokol çerçevesinde ilk ve ortaöğretim için zorunlu eğitim dönemi için müfredatların yeniden düzenlenmesi ve yeni kitaplar yazılması söz konusudur. Bu bağlamda sahada okullarımızın müdür, öğretmenlerin görüşünü alacağız. Çünkü projenin bu aşaması artık konunun paydaşlarla paylaşılması durumudur. Tüm bunlara bakarak ziyaretlere devam edeceğiz.”