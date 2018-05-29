Okullar Yolu Sokak Kavşağından ŞHT. Sıtkı Hasan Sokak Kavşağına Kadar Olan Yol Trafiğe Kapalı Olacak



Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sürdürdüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında gerçekleştirilen yol çalışmaları nedeniyle Okullar Yolu Sokak kavşağından Şht Sıtkı Hasan Sokak kavşağına kadar olan yol çift taraflı olarak (hem gidiş hem geliş yönünde) bu akşam üstü araç trafiğine kapalı olacak.



LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yol saat 18:00’den itibaren trafiğe kapanacak.



Açıklamada, söz konusu güzergahı bu akşam kullanacak sürücülerin ilgili bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.