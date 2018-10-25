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“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

DERNEK “ÇOCUK VE ÇOCUKLUĞA DEĞER VEREN HERKESİ BEKLİYORUZ” SLOGANI İLE YOLA ÇIKTI

“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

DERNEK “ÇOCUK VE ÇOCUKLUĞA DEĞER VEREN HERKESİ BEKLİYORUZ” SLOGANI İLE YOLA ÇIKTI

25 Ekim 2018 Perşembe 15:03
“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

DERNEK “ÇOCUK VE ÇOCUKLUĞA DEĞER VEREN HERKESİ BEKLİYORUZ” SLOGANI İLE YOLA ÇIKTI

GECEDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİNE İŞARET EDİLDİ

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Kuzey Kıbrıs’ta okul öncesi eğitimi geliştirmek ve bu alanda gerek aileleri gerekse öğretmenleri bilinçlendirmek amacıyla “çocuk ve çocukluğa değer veren herkesi bekliyoruz” sloganı ile yola çıkan Okul Öncesi Eğitim Derneği tanıtım etkinliği düzenledi.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz gün düzenlenen tanıtım gecesinde Dernek Başkanı Selim Özmenek ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Müdürü Salih Sarpten birer konuşma yaptı. Ardından websitesi tanıtım gerçekleştirildi ve Yrd. Doç. Nihan Koran çocuk hakları konulu bir sunum yaptı.

ÖZMENEK

Dernek Başkanı Selim Özmenek dernek manifestosunu okudu ve derneğin çocuğun üstün yararına olacak her alanda ve her alandaki bireylerle işbirlikli çalışmaya açık olduğunu belirtti.

Okul öncesi alanında birçok sıkıntı olduğunu belirten Özmenek, bu sıkıntıların ancak herkesin sorumlulukları paylaşması ve işbirliği içinde çalışmasıyla çözülebileceğini vurguladı.

SARPTEN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Müdürü Salih Sarpten de konuşmasında, okul öncesi döneminin önemine vurgu yaptı ve bu alanda ülkede boşluk olduğunu söyledi.

Dernekleşmenin önemli bir adım olduğunu belirten Sarpten, bakanlık olarak yapılacak çalışmalara destek vereceklerini, işbirlikli çalışmalar yaparak sorunlara çözümler üretilebileceğini kaydetti.

Sarpten alanında uzman kişilerle daha bilimsel ve sağlıklı kararlar alınarak topluma hizmet verecek olan böyle derneklere ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.

DERNEK WEB SİTESİ

Okul Öncesi Eğitim Derneği bünyesinde kurulan “kktokuloncesiegitim.org” web sitesinin sunumunu yapan Pembe Aytaç, site aracılığı ile tüm okul öncesi öğretmenlerine ulaşmayı ve öğretmenlerin faydalanabileceği kaynakları öğretmenlere sunmayı hedeflediklerini belirtti.

KORAN

Yrd. Doç. Nihan Koran da gecede çocuk hakları konulu sunum yaptı ve sunumunda günümüzdeki güncel çocuk hakları ve ihlallerine değindi.

Konuşmaların ardından etkinliğin kokteyl bölümünde katılımcılar ve dernek üyeleri bilgi paylaşımlarında bulundu.

(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

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