“OKUL ÜCRETLERİNİN TL’YE ENDEKSLENMESİ GÜNDEMDE”

ÖZYİĞİT, KAR-İŞ HEYETİNİ KABUL ETTİ

ÖZYİĞİT: “DÖVİZDEKİ ARTIŞTAN DOLAYI OKUL ÜCRETLERİNİN TL’YE ENDEKSLENMESİ VE TAM GÜN EĞİTİM KONULARINDA KARARLIYIZ”

“TOPLU TAŞIMACILIK DAHA SAĞLIKLI ZEMİNE OTURTULACAK”

TOPALOĞLU: “DÖVİZ VE AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞLARDAN DOLAYI HÜKÜMET ACİL BİR KRİZ MASASI OLUŞTURMALI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, dövizdeki artıştan dolayı okul ücretlerinin TL’ye endekslenmesi konusunu okullarla görüşeceklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kar-İş ile işbirliğinde öğrenci taşımacılığının sağlıklı bir şekilde yapılmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

1995 yılından beri taşımalı eğitim yapıldığını anımsatan Özyiğit, taşımacılığa zaman zaman farklı düzenlemeler getirildiğini fakat önemli olanın en ücra beldedeki çocukların okula ulaştırılması olduğunu kaydetti.

Çocukların son derece modern araçlarla ve daha sağlıklı zeminde taşınmasının önemine vurgu yapan Özyiğit, var olan sıkıntıların el birliğiyle aşılması için Kar-İş yetkilileriyle birlikte çalışacaklarını belirtti.

Özyiğit, taşımacılık yapan kişilerin haklarını almaları, ailelerini idame ettirmeleri ve araçlarını yenilemeleri için gerekli yatırımları yapabilmeleri gerektiğini de kaydetti.

Göreve geldiklerinde taşımacılık yapanların 5 aydan beri ödenmediğini tespit ettiklerini dile getiren Özyiğit, yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Özyiğit, son dönemde dövizdeki tırmanış ve akaryakıttaki zamlarla ilgili de Kar-İş’in görüşlerini alacaklarını, hükümet ile birlikte bu sorunu nasıl aşacaklarını da konuşacaklarını kaydetti.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte taşımacılıkla ilgili yaşanan sıkıntıları geride bırakacak şekilde bir takım düzenlemeler düşündüklerini dile getiren Özyiğit, sağlıklı bir zeminde taşımacılık yapılması için gereken adımların atılacağını söyledi.

Özyiğit, toplu taşımacılıkla ilgili sıkı denetimler de yapacaklarını kaydetti.

Özel okullarla ilgili ileriki günlerde toplantı yapacaklarını ve dövize endeksli olan okulların TL bazında sözleşmelerin yapılması konusunun da gündemlerinde olacağını belirten Özyiğit, tam gün eğitim için de kararlı olduklarını, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla da görüşme yaptıklarını söyledi.

Tam gün eğitim için gerekli alt yapı donanımının sağlanması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, altyapı donanımının sağlanamaması halinde özel okullarla rekabet edebilirliğin eksik olabileceğini belirtti.

TOPALOĞLU

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşımalı eğitimde Kar-İş üyelerine işveren pozisyonunda olduğunu belirterek, sözleşmelerin bir an önce yapılmasını temenni etti.

Topaloğlu, bugün yaptıkları ziyaretin esas sebebinin yapmış oldukları protokol hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve teknik olarak yaşadıkları sıkıntılara çözüm aramak olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile geçmiş dönemde yaptıkları protokolün 9 maddeden oluştuğunu söyleyen Topaloğlu, protokolün öğrencilerin nasıl taşınması gerektiği ve ücretlendirme konularından oluştuğunu belirtti.

Dövizin ve akaryakıtın yükselmesinden dolayı hükümetin acil kriz masası oluşturması gerektiğini de kaydeden Topaloğlu, toplu taşımacıların tüm girdilerinin döviz bazlı olmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları aktardı, zamlardan dolayı toplu taşımacılığın artık sürdürülebilir olmayacağını kaydetti.