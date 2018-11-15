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Oktay KKTC'ye geldi

Oktay KKTC'ye geldi

15 Kasım 2018 Perşembe 07:01
Oktay KKTC'ye geldi

FUAT OKTAY, KKTC'NİN 35. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ÇERÇEVESİNDE TÖRENLERE KATILACAK

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.

 

Oktay, Ercan Havaalanı'nda Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

 

Oktay ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareketçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da KKTC'ye geldi.

 

Kutlama tören ve etkinliklerine katılacak Oktay, 12:15’te ​Boğaz Şehitliği, 12:45’te Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını (GKK) ziyaret edecek.

Oktay, saat 13:00’te Başbakanı Tufan Erhürman’ın vereceği öğle yemeğine katıldıktan sonra, sırasıyla 14.45’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15.20’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15.45’te de Başbakanı Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek.

Saat 16:35’te ​Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını (KTBK) ziyaret edecek Oktay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın vereceği resepsiyona katıldıktan sonra KKTC’den ayrılacak.

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Son Güncelleme: 15.11.2018 10:25
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