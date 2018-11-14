Oktay bu gece KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere bu gece KKTC’ye geliyor.
Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Fuat Oktay, saat 20.30 sıralarında, özel uçakla Ercan Havalimanında olacak.
Yarın kutlama tören ve etkinliklerine katılacak Oktay, 12:15’te Boğaz Şehitliği, 12:45’te Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını (GKK) ziyaret edecek.
Oktay, saat 13:00’te Başbakanı Tufan Erhürman’ın vereceği öğle yemeğine katıldıktan sonra, sırasıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakanı Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek.
Saat 16:35’te Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını (KTBK) ziyaret edecek Oktay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın vereceği resepsiyona katıldıktan sonra KKTC’den ayrılacak.