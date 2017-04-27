Öksüzoğlu: “kıb-tek İyi Yönetilmiyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun iyi yönetilmediğini savunarak, Kıb-Tek’le ilgili ortaya atılan iddiaların laf karmaşası veya karşılıklı suçlamalarla değil, belgelerle ortaya konmasından yana olduklarını vurguladı.

“KIB-TEK’LE İLGİLİ ORTAYA ATILAN İDDİALARIN LAF KARMAŞASI VEYA KARŞILIKLI SUÇLAMALARLA DEĞİL, BELGELERLE ORTAYA KONMASINDAN YANAYIZ”

Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun iyi yönetilmediğini savunarak, Kıb-Tek’le ilgili ortaya atılan iddiaların laf karmaşası veya karşılıklı suçlamalarla değil, belgelerle ortaya konmasından yana olduklarını vurguladı.

Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, şeffaf ve iyi yönetim anlayışı ile yönetilen bir kurumun izlemesi gereken yolun bu olduğu inancında olduklarına işaret ederek, Kıb-Tek’in kötü yönetilmesinin sadece kurumda çalışanları değil, tüm toplumu yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Kıb-Tek eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’in, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen ve Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkında “önemli iddialarda” bulunduğunu anımsatan Öksüzoğlu, “iddialar karşısında bir takım suçlamalarla karşı karşıya kalan yöneticilerin ise, yaptıkları açıklamalarla Akim’in iddialarının yalan olduğunu belirtiklerini” aktardı.

Öksüzoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Konu özetle Kıb-Tek’ten sorumlu Bakan olan Sunat Atun ile Hasan Erçen ve Gürcan Erdoğan’ın birlikte ve/veya kendi başlarına Kıb-Tek’i zarara soktuklarını, bununla da yetinmeyerek kendilerine maddi menfaat sağladıkları yönünde Akim tarafından ortaya konmuş iddialardır. Gelinen aşamada Akim iddialarının gerçekliliğini, suçlananlar ise, bu iddiaların yalan olduğunu belgeleri ile ortaya koymaları gerekmektedir.”

Öksüzoğlu sendika olarak konu ile ilgili merak ettiklerini ise kamuoyu aracılığı ile taraflara sordu. Sorular şöyle;

“Cratos Otel’in güneş enerjisi sistemini Gürcan Erdoğan veya ilişkili olduğu bir şirket veya kişiler mi yapmaktadır? Bu sorunun basit cevabı, bu sistemi kimin veya hangi şirketin yaptığı ile birlikte, bu şirketin ortak ve yöneticilerinin kimler olduğunun açıklanmasıdır. Bu bilgiler hem Cratos Otel’de, hem de Kıb-Tek yönetiminde bulunmaktadır. Dolayısıyla, belgeleri ile birlikte açıklama bekliyoruz.

Mahkeme huzurunda, ‘Kıb-Tek adına Cratos Otelden 9 milyonluk alacağımızdan vazgeçtik’ dendi mi, denmedi mi? Bunun yanıtı da basittir. Kıb-Tek, kimin mahkemede niçin ve hangi gerekçelerle ne dediğini açıklar ve konu netliğe kavuşur.

Ortaya konan bir iddia da, Yönetim Kurulu Başkanı’na veya bir yakınına 1 Milyon 700 bin Dolara verildiği söylenen bir ihale ve daha sonra bu ihalenin iptal edilerek yeniden açılıp bu sefer aynı trafoların yarı fiyatına olan 840 bin dolara alındığı şeklindedir. Bu soruyu da en kolay yanıtlayabilecek olan kişi Kıb-Tek yönetim kurulu üyeleridir. Konu ile ilgili bilgiler ellerinin altındadır. Belgeleri ile birlikte açıklama bekliyoruz.”

Öksüzoğlu, süreci yakından takip ederek, bilgilerine gelen tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı.

(TUĞ/ÖK)