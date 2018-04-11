Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107792
ALTIN
181.345
DOLAR
4.1747
STERLİN
5.9182
EURO
5.1701
Demirhan’da Sahtekarlıkla Para Temini
Demirhan’da Sahtekarlıkla Para Temini
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
ÇAĞLAR'A ACI VEDA BUGÜN...
ÇAĞLAR'A ACI VEDA BUGÜN...
MALİYE BAKANI DENKTAŞ, BU AKŞAM ANKARA’YA GİDİYOR
DENKTAŞ, BU AKŞAM ANKARA’YA GİDİYOR
banner256

ÖKSÜZOĞLU: “KIB-TEK’TE SORUNLAR ÖZERKLİK İLE ÇÖZÜLÜR”

ÖKSÜZOĞLU: “KIB-TEK’TE SORUNLAR ÖZERKLİK İLE ÇÖZÜLÜR”

11 Nisan 2018 Çarşamba 11:45
ÖKSÜZOĞLU: “KIB-TEK’TE SORUNLAR ÖZERKLİK İLE ÇÖZÜLÜR”
banner238

ÖKSÜZOĞLU: “KIB-TEK’TE SORUNLAR ÖZERKLİK İLE ÇÖZÜLÜR”

“KIB-TEK’TE ÇALIŞANLARA DÖNÜK HİÇ BİRŞEY GİZLİ DEĞİL"

“CANI ELİNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLARIN SPEKÜLATİF VE GERÇEĞİ YANSITMAYAN AÇIKLAMALARLA HALK NEZDİNDE ‘İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA’ MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

“SİYASİLERİN KENDİ VE ATADIKLARININ SERGİLEDİKLERİ KÖTÜ YÖNETİMİN FATURASI NE SENDİKAYA, NE ÜYELERE, NE DE HALKA KESİLEBİLİR”

“KIB-TEK’İN ‘GİTSİN-BİTSİN’ POLİTİKALARINA KURBAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki sorunları kökünden çözebilecek bir yönetsel yapının oluşturulması için kurumun özerkleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in, Bakanlar Kurulu’nun atadığı Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun atadığı müdür, enerjiden sorumlu bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetildiğini, sorunun kaynağının da bu olduğunu kaydetti.

Öksüzoğlu, bu konuda El-Sen’in hazırlayıp dönemin muhalefet partilerince KKTC Meclisi’ne sunulan Yasa Önerisi’nin ivedilikle değerlendirilmeyi beklediğine işaret etti.

“KIB-TEK SON EN STRATEJİK KURUM”

Kıb-Tek’in, Kıbrıs Türk halkının elinde kalan son en stratejik kurum olduğunu düşündüklerini ifade eden Öksüzoğlu, Kıbrıs adasının stratejik konumuna şimdi Kıbrıs çevresindeki olası hidro karbon alanlarının eklendiğini, yani Kıbrıs’a sahip olma veya denetleme istemlerinin daha da arttığını vurguladı.

Kıb-Tek’in son günlerde önce bir çalışanın fahiş ek mesai ücretleri aldığı iddiaları ile gündeme getirildiğini anımsatan Öksüzoğlu,  El-Sen’in yıllardır Kıb-Tek’in özellikle bazı dönemlerde hiçbir vicdanın kaldıramayacağı kadar kötü yönetildiğini, maddi manevi zararlara uğratıldığını belgeleri ile ortaya koyduğunu savundu.

“KIB-TEK ÇALIŞANLARI ALDIKLARI HER KURUŞU HAK EDEREK ALIYOR”

Kıb-Tek’te çalışanlara dönük hiçbir şeyin gizli olmadığını belirten Öksüzoğlu, şöyle devam etti:

“Çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenmiştir.  Santrallarda çalışmayan veya nasıl çalışıldığını görmeyenler, kışın soğuğunda, yazın kavurucu sıcağında direk üzerinde çalışmanın ne olduğunu bilmeyenler ve ölümü göze alarak yapılan çalışmaları görmezden gelenlere karşı sessiz kalmadık ve kalmayacağız. Sendikamız, Kıb-Tek’in daha verimli olmasını da dikkate alarak haklar elde etmektedir. Canı elinde görev yapan çalışanların spekülatif ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarla halk nezdinde ‘itibarsızlaştırılmasına’ müsaade etmeyeceğiz. Kıb-Tek çalışanları aldıkları her kuruşu hak ederek alıyor. Sendikanın, görevi emeği ve emeğin çıkarlarını savunmaktır. El-Sen, toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hakları korumak ve geliştirmekle mükelleftir.”

“’ETİK’ OLMAYAN İŞLEMLER İÇİN YETKİLİLER GEREĞİNİ YAPMALI “

Üyeleri olsun veya olmasın, her kim ki mevzuata aykırı bir işlemin tarafı olmuş ise hakkında derhal gerekli hukuki işlemlerin yapılması gerektiğini de vurgulayan Öksüzoğlu, hukuka aykırı olmamakla birlikte, “etik” olmayan işlemler için de yetkilileri göreve çağırdı.

Bakanlar Kurulu’nun Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun görevinin sadece fazla mesailerle ilgili değil, Kıb-Tek’te kötü yönetim sergileyen tüm uygulamaları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep eden Öksüzoğlu, siyasilerin kendileri ve atadıklarının sergiledikleri kötü yönetimin faturasını ne sendikaya, ne üyelere, ne de halka kesilebileceğini, geçmişte buna karşı çıktıklarını ve yine karşı çıkacaklarını vurguladı.

KKTC Meclisi’nde görev yapan milletvekilleriyle ellerindeki bilgi, bilimsel veri, görüş ve önerilerini paylaşmaya hazır olduklarını da söyleyen Umut Öksüzoğlu, şöyle devam etti:

“Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Sayın Erhan Arıklı’nın sendikamız ve çalışanları hedef alan ve yanlış ve eksik bilgiden kaynaklandığına inanmak istediğimiz konuşmasını izledik. Kendisine Toplu İş Sözleşmesi, Özerkleşmeye ilişkin Yasa Önerimizi, Ekim 2011 ve Kasım 2011 değerlendirme raporumuzu ve Kıb-Tek’in mali yapısının incelendiği raporlarımızdan birer adet ilettik. Sayın Arıklı ve/veya başka bir siyasi El-Sen’in çalışmalarından yararlanmak isterse kendilerine yardımcı olmaktan kaçınmayız. Yeter ki konular doğru zeminde ve doğru bilgilerle tartışılsın.”

“KTHY elden giderken yapılan tartışmalarda bilimsel gerçekliklerden uzak personel haklarının dile dolandığı ve ‘özelleştirin gitsin-bitsin’ söylemlerini unutmadık” diyen Öksüzoğlu, halkın elindeki tek havayolunun talan edilerek, bittiğini, Kıb-Tek’in de “gitsin-bitsin” politikalarına kurban edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIBRIS TMT DERNEĞİ: “YENİ BİR GÖRÜŞME KKTC’NİN TANINMASIYLA MÜMKÜN”
KIBRIS TMT DERNEĞİ: “YENİ BİR GÖRÜŞME KKTC’NİN TANINMASIYLA MÜMKÜN”
ULUÇAY, TRT 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ’NDE KKTC’Yİ TEMSİL EDECEK EKİBİ KABUL ETTİ
ULUÇAY, TRT 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ’NDE KKTC’Yİ TEMSİL EDECEK EKİBİ KABUL ETTİ
TC KIBRIS İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ, BAŞBAKAN ERÜRMAN’I ZİYARET ETTİ
TC KIBRIS İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ, BAŞBAKAN ERÜRMAN’I ZİYARET ETTİ
3 AYDA 1 MİLYON 611 MİLYON TL'LİK MAL MÜSADERE EDİLDİ
3 AYDA 1 MİLYON 611 MİLYON TL'LİK MAL MÜSADERE EDİLDİ
Demirhan’da Sahtekarlıkla Para Temini
Demirhan’da Sahtekarlıkla Para Temini
Cezayir’de askeri uçak düştü: 257 ölü
Cezayir’de askeri uçak düştü: 257 ölü
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
KİKEV’İN DÜZENLEDİĞİ İSTANBUL - ÇANAKKALE KÜLTÜR GEZİLERİ SONA ERDİ
KİKEV’İN DÜZENLEDİĞİ İSTANBUL - ÇANAKKALE KÜLTÜR GEZİLERİ SONA ERDİ
BKP, LİDERLERE GÖRÜŞMELERİ BAŞLATMA ÇAĞRISI YAPTI
BKP, LİDERLERE GÖRÜŞMELERİ BAŞLATMA ÇAĞRISI YAPTI
Gönendere Kültür ve Sanat Derneği “Türk Filmleri Afiş Sergisi”nin 3’üncüsü 14 Nisan Cumartesi günü açılıyor.
Gönendere Kültür ve Sanat Derneği “Türk Filmleri Afiş Sergisi”nin 3’üncüsü 14 Nisan Cumartesi günü açılıyor.

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim