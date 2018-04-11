ÖKSÜZOĞLU: “KIB-TEK’TE SORUNLAR ÖZERKLİK İLE ÇÖZÜLÜR”

“KIB-TEK’TE ÇALIŞANLARA DÖNÜK HİÇ BİRŞEY GİZLİ DEĞİL"

“CANI ELİNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLARIN SPEKÜLATİF VE GERÇEĞİ YANSITMAYAN AÇIKLAMALARLA HALK NEZDİNDE ‘İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA’ MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

“SİYASİLERİN KENDİ VE ATADIKLARININ SERGİLEDİKLERİ KÖTÜ YÖNETİMİN FATURASI NE SENDİKAYA, NE ÜYELERE, NE DE HALKA KESİLEBİLİR”

“KIB-TEK’İN ‘GİTSİN-BİTSİN’ POLİTİKALARINA KURBAN EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki sorunları kökünden çözebilecek bir yönetsel yapının oluşturulması için kurumun özerkleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in, Bakanlar Kurulu’nun atadığı Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun atadığı müdür, enerjiden sorumlu bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetildiğini, sorunun kaynağının da bu olduğunu kaydetti.

Öksüzoğlu, bu konuda El-Sen’in hazırlayıp dönemin muhalefet partilerince KKTC Meclisi’ne sunulan Yasa Önerisi’nin ivedilikle değerlendirilmeyi beklediğine işaret etti.

“KIB-TEK SON EN STRATEJİK KURUM”

Kıb-Tek’in, Kıbrıs Türk halkının elinde kalan son en stratejik kurum olduğunu düşündüklerini ifade eden Öksüzoğlu, Kıbrıs adasının stratejik konumuna şimdi Kıbrıs çevresindeki olası hidro karbon alanlarının eklendiğini, yani Kıbrıs’a sahip olma veya denetleme istemlerinin daha da arttığını vurguladı.

Kıb-Tek’in son günlerde önce bir çalışanın fahiş ek mesai ücretleri aldığı iddiaları ile gündeme getirildiğini anımsatan Öksüzoğlu, El-Sen’in yıllardır Kıb-Tek’in özellikle bazı dönemlerde hiçbir vicdanın kaldıramayacağı kadar kötü yönetildiğini, maddi manevi zararlara uğratıldığını belgeleri ile ortaya koyduğunu savundu.

“KIB-TEK ÇALIŞANLARI ALDIKLARI HER KURUŞU HAK EDEREK ALIYOR”

Kıb-Tek’te çalışanlara dönük hiçbir şeyin gizli olmadığını belirten Öksüzoğlu, şöyle devam etti:

“Çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Santrallarda çalışmayan veya nasıl çalışıldığını görmeyenler, kışın soğuğunda, yazın kavurucu sıcağında direk üzerinde çalışmanın ne olduğunu bilmeyenler ve ölümü göze alarak yapılan çalışmaları görmezden gelenlere karşı sessiz kalmadık ve kalmayacağız. Sendikamız, Kıb-Tek’in daha verimli olmasını da dikkate alarak haklar elde etmektedir. Canı elinde görev yapan çalışanların spekülatif ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarla halk nezdinde ‘itibarsızlaştırılmasına’ müsaade etmeyeceğiz. Kıb-Tek çalışanları aldıkları her kuruşu hak ederek alıyor. Sendikanın, görevi emeği ve emeğin çıkarlarını savunmaktır. El-Sen, toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hakları korumak ve geliştirmekle mükelleftir.”

“’ETİK’ OLMAYAN İŞLEMLER İÇİN YETKİLİLER GEREĞİNİ YAPMALI “

Üyeleri olsun veya olmasın, her kim ki mevzuata aykırı bir işlemin tarafı olmuş ise hakkında derhal gerekli hukuki işlemlerin yapılması gerektiğini de vurgulayan Öksüzoğlu, hukuka aykırı olmamakla birlikte, “etik” olmayan işlemler için de yetkilileri göreve çağırdı.

Bakanlar Kurulu’nun Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun görevinin sadece fazla mesailerle ilgili değil, Kıb-Tek’te kötü yönetim sergileyen tüm uygulamaları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep eden Öksüzoğlu, siyasilerin kendileri ve atadıklarının sergiledikleri kötü yönetimin faturasını ne sendikaya, ne üyelere, ne de halka kesilebileceğini, geçmişte buna karşı çıktıklarını ve yine karşı çıkacaklarını vurguladı.

KKTC Meclisi’nde görev yapan milletvekilleriyle ellerindeki bilgi, bilimsel veri, görüş ve önerilerini paylaşmaya hazır olduklarını da söyleyen Umut Öksüzoğlu, şöyle devam etti:

“Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Sayın Erhan Arıklı’nın sendikamız ve çalışanları hedef alan ve yanlış ve eksik bilgiden kaynaklandığına inanmak istediğimiz konuşmasını izledik. Kendisine Toplu İş Sözleşmesi, Özerkleşmeye ilişkin Yasa Önerimizi, Ekim 2011 ve Kasım 2011 değerlendirme raporumuzu ve Kıb-Tek’in mali yapısının incelendiği raporlarımızdan birer adet ilettik. Sayın Arıklı ve/veya başka bir siyasi El-Sen’in çalışmalarından yararlanmak isterse kendilerine yardımcı olmaktan kaçınmayız. Yeter ki konular doğru zeminde ve doğru bilgilerle tartışılsın.”

“KTHY elden giderken yapılan tartışmalarda bilimsel gerçekliklerden uzak personel haklarının dile dolandığı ve ‘özelleştirin gitsin-bitsin’ söylemlerini unutmadık” diyen Öksüzoğlu, halkın elindeki tek havayolunun talan edilerek, bittiğini, Kıb-Tek’in de “gitsin-bitsin” politikalarına kurban edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.