Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Şubat 2017 Pazar 12:20

Öksüzoğlu: “Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan’ın Açıklamaları Doğruları Yansıtmıyor”

Öksüzoğlu: 'Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan'ın Açıklamaları Doğruları Yansıtmıyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının örgütlü olduğu El-Sen’in Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın kurumla ilgili açıklamalarının doğruları yansıtmadığını öne sürdü.

Öksüzoğlu, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesiyle tarifelerin 20 kuruş ucuzlayacağı yönündeki açıklamaların da doğru olmadığı görüşünü belirtti.

Öksüzoğlu yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın önceki günkü açıklamalarını eleştirerek, Erdoğan’ın; Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesinin mevcut tarifeleri 20 kuruş ucuzlatacağını söylediğini ve bu iddiasını güçlendirme adına da birbiriyle çelişen çeşitli rakamlar verdiğini savundu.

Öksüzoğlu, elektrik mühendisi olan Erdoğan’ın yatırım projeleriyle ilgili kapsamlı fizibilite raporu hazırlamanın uzmanlık alanına girmediğini ileri sürdü.

“FİZİBİLİTE RAPORU VAR MI?”

Öksüzoğlu konu ile ilgili şunları ifade etti:

“Herhangi bir yatırım projesinin kapsamlı fizibilite raporunu hazırlamak, onun uzmanlık alanı değildir. ‘Bakkal hesabı’ yaparak, kablo ile elektrik getirilmesinin tarifeleri 20 kuruş ucuzlatacağını iddia etmesi, aklımızla dalga geçmeye çalışmaktan öteye bir anlam taşımaz.

El-Sen bir kez daha soruyor: TC’den kablo ile elektrik getirilmesiyle ilgili herhangi bir fizibilite raporu var mı? Kablo ile gelecek elektriğin miktarı nedir? Kaç paradan, ne kadar süre ile satılacak? Garantili alım, yani kullanılsa da kullanılmasa da Kıb-Tek’in, yani halkın ödemesi gerekecek alımlar yapılmak zorunda kalınacak mı? EL-SEN ortada en azından henüz böyle bir fizibilite raporu yoktur diyor. Dolayısı ile Erdoğan’ın ortaya koyduğu rakamlar tümden kendi hayalinin ürünüdür. Böyle değilse açıklamasında belirtilen verileri de içeren fizibilite raporu ortaya konup halkımızla paylaşılmalıdır.”

El-Sen Başkanı Öksüzoğlu, elektriğe yapılan ve yapılması önerilen zamların gereksiz olduğunu belirterek derhal geri alınmasını istedi ve “Çözüm yollarını ise defalarca açıkladık. Yine açıklamaktan çekinmeyiz. Yeter ki hükümet, kurum yönetimi ve müdürü istesin ve yapmaya niyetleri olsun” dedi.

Kıb-Tek Müdürü’nün Cratos Hotel’le ilgili açıklamalarını da eleştiren Umut Öksüzoğlu, mahkemenin ürettiği “nizamat” kararında kurumun haklarının korunup korunmadığının Sayıştay ve Ombudsman tarafından incelenmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Trafo alımındaki gecikme tartışmalarına da değinen Öksüzoğlu, “Bu gecikmenin bedelini de yine halkımız parasal olarak ödemiştir ve ödemeye devam edecektir” diyerek, enerji alanında bir gün bile gecikmenin önemli olduğunu, yaşanan 9 aylık gecikmenin kötü yönetimin ta kendisi olduğunu savundu.

Öksüzoğlu, yakıt temini ile ilgili iddialarının gerçek olup olmadığının 12 Şubat 2017’de hep birlikte görüleceğini ifade ederek, “Sendikamızın hangi meşru eylemi nerede ne zaman yapıp yapamayacağına KIB-TEK yönetimi veya müdürü değil; sendikamızın sadece kendi yetkili organları karar verebilir” ifadelerini kullandı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Yeni Vatandaş! 5 Yeni Vatandaş!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “siyasal Eşitlik, Çözümün Temel İlkelerinden Biridir”   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “siyasal...
Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ı Protesto Etti Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Dışişleri...
Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği 4. Olağan Genel Kurulunu Yaptı Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği 4. Olağan...
LTB, Bir Şahıs Tarafından İzinsiz Kesim Yapılan Arsayı Mülk Sahibiyle Birlikte Yeniden Ağaçlandırdı LTB, Bir Şahıs Tarafından İzinsiz Kesim Yapılan...
Girne Belediyesi’nin Çocuk Ve Gençlere Yönelik Yarıyıl Şenliği Başladı Girne Belediyesi’nin Çocuk Ve Gençlere Yönelik...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

5 Yeni Vatandaş!

Haberi Oku