Öksürüğü anında kesen tarif

Öksürüğün birçok nedeni olabilir. Öksürüğe en çok sigara içmek ve astım neden oluyor. Kısa süreli öksürükler soğuk algınlığı belirtisi de olabilir. Herkes öksürükten bir an önce kurtulmak ister.
Bu nedenle çeşitli haplar ve spreyler kullanırlar. Ancak artık bunlara gerek yok. Sizlere Healthy Food House’ta paylaşılan ve öksürüğü anında kesen bir tarifi açıklayacağız.
Malzemeler:
2 adet organik muz
2 yemek kaşığı organik bal
400 ml su
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın. Muzları püre kıvamına getirin. Püre kıvamına gelmiş muzların üstüne kaynar suyu dökün ve soğumasını bekleyin. Son olarak bal ekleyin ve yoğurt kıvamına gelene kadar karıştır