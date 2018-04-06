Öksürüğü anında kesen tarif

Öksürük hem kendimizi hem de etrafımızı rahatsız eden rahatsız edici bir hastalık. Healthy Food House’ta paylaşılan ve öksürüğü anında kesen bir tarifi sizlerle paylaşacağız. Üstelik evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz.