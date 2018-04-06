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Öksürüğü anında kesen tarif

Öksürük hem kendimizi hem de etrafımızı rahatsız eden rahatsız edici bir hastalık. Healthy Food House’ta paylaşılan ve öksürüğü anında kesen bir tarifi sizlerle paylaşacağız. Üstelik evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz.

Öksürüğü anında kesen tarif

Öksürük hem kendimizi hem de etrafımızı rahatsız eden rahatsız edici bir hastalık. Healthy Food House’ta paylaşılan ve öksürüğü anında kesen bir tarifi sizlerle paylaşacağız. Üstelik evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz.

06 Nisan 2018 Cuma 19:53
Öksürüğü anında kesen tarif
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Öksürüğün birçok nedeni olabilir. Öksürüğe en çok sigara içmek ve astım neden oluyor. Kısa süreli öksürükler soğuk algınlığı belirtisi de olabilir. Herkes öksürükten bir an önce kurtulmak ister.

Bu nedenle çeşitli haplar ve spreyler kullanırlar. Ancak artık bunlara gerek yok. Sizlere Healthy Food House’ta paylaşılan ve öksürüğü anında kesen bir tarifi açıklayacağız.

Malzemeler:
2 adet organik muz
2 yemek kaşığı organik bal
400 ml su

Hazırlanışı:
Suyu kaynatın. Muzları püre kıvamına getirin. Püre kıvamına gelmiş muzların üstüne kaynar suyu dökün ve soğumasını bekleyin. Son olarak bal ekleyin ve yoğurt kıvamına gelene kadar karıştır

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