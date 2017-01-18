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18 Ocak 2017 Çarşamba 15:08

Okçuluk Federasyonu 2017 Faaliyet Programını Yayınladı

Okçuluk Federasyonu 2017 Faaliyet Programını Yayınladı
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Okçuluk Federasyonu 2017 Faaliyet Programını Yayınladı

2017 yılında toplam 18 faaliyet öngören Okçuluk Federasyonu 6-9 Şubat tarihleri arasında 3 günlük hakem kursu da organize etti.

3 gün sürecek Hakem kursuna Türkiye’nin önemli Okçuluk akademilerinden ve önemli isimlerinden Vedat Erbay da katılarak bilgi aktaracak.

Yurtdışı temas da olacak

Okçuluk Federesayonu başkanı Mehmet Çavuş yaptığı açıklamada federasyon olarak yapacakları faaliyetlerin programını açıkladıklarını belirterek Yurtdışı temsiliyet ve kamplarla iligli olarak devlet katkısına bağlı olarak Türkiye ve üçüncü ülkeler ile temas kurmaya çalışacaklarını kaydetti.

Açık alana emniyet duvarı yapıldı

Mehmet Çavuş okçuların binbir zorluklarla hayata geçirdikleri Okçuluk açık alanıyla ilgili de birtakım sıkıntılar sonrasında kullanımının yine kendilerine verildiğini söyledi. Çavuş “alanın bize verilmesinin ardından süratle arka tarafa 6 metre yüksekliğinde bir emniyet duvarı yapıldı. Böylece çevre emniyeti de alınmış oldu” dedi.

Minik ve yıldızlara önem veriyoruz

Okçuluk Federasyonu başkanı Mehmet Çavuş Okçulukta sporcu altyapısına da önem verdiklerini ve geleceğin başarılı okçularını yetiştirmek istediklerini belirterek “bu amaçla birçok bölgede bu kategorilerde çalışmalar başlattık ve olumlu geri dönüşler aldık. Şu anda yarışan minikler ve yıldızlarımız var. Bunu daha da çoğaltmak hedefindeyiz” dedi.

Çavuş 26 Şubat’ta Lefkoşa’da yapılacak salon Minik ve yıldızlar yarışmasına Türkiye’den de katılım olacağını belirterek “ayrıca ilk kez Minikler ve Yıldızlar okçuluk Salon ligi yapacak olmaktan mutluyuz” dedi.

Malzeme sıkıntısı yaşıyoruz

Okçuluk Federesayonu başkanı Mehmet Çavuş, her yıl artan sporcu talebine karşılık veremediklerini ve son 3 yılı tesis ve altyapı sorunlarıyla geçirdiklerini belirterek mevcut malzemelerin kullanımda olmaları ve artan sporcuların taleplerini karşılaşam için de yeni takviye malzemelerin alınması gerektiğini belirterek “maddi olarak şu anda bunu yapabilecek durumda değiliz. Ancak devlet ve hükümet yetkilileri ile yapacağımız görüşmelerde destek isteyeceğiz” dedi.

Çavuş geçen sürede Spor Dairesi’nin kendilerine destek olduğunu belirterek müdür Hüseyin Cahitoğlu’na teşekkür etti.


 
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