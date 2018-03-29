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“OHİ” PAZARINDA SEPET SATAN KIBRISLI TÜRK'E SALDIRI

“OHİ” PAZARINDA SEPET SATAN KIBRISLI TÜRK'E SALDIRI

29 Mart 2018 Perşembe 12:37
“OHİ” PAZARINDA SEPET SATAN KIBRISLI TÜRK'E SALDIRI
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“OHİ” PAZARINDA SEPET SATAN KIBRISLI TÜRK'E SALDIRI

  Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı’nda Çarşamba günleri kurulan “Ohi Pazarı”nda yaptığı hasır sepetleri satan Güzelyurtlu Kıbrıslı Türk’ün 2 kişi tarafından tartaklandığı, sepetlerinin yerlere atıldı ve hakarete uğradığı bildirildi.

Fileleftheros “’Ohi’ Pazarı Karşısında Kıbrıslı Türk’e Yönelik Olay… Sattığı Hasır Sepetlerini Attılar, Hakaret Ettiler” başlıklı haberinde dün sabah saatlerinde cereyan eden olayda Güzelyurt’ta ikamet eden 59 yaşındaki Kıbrıslı Türkün, her Çarşamba olduğu gibi tezgahını kurarak, imal ettiği hasır sepetleri sattığı sırada yanına yaklaşan 2 kişi tarafından tartaklandığını yazdı.

Kıbrıslı Türk’ün yanına yaklaşan kişilerin Rum olduğunu yazan gazete, sepet tezgahını dağıtma, tartaklama ve hakaret olaylarının, herkesin gözü önünde cereyan ettiğini ve 2 kişinin daha sonra olay yerini terk ettiği kaydedildi.
 
Gazeteye göre, Kıbrıslı Türk sepetçi, vukuatın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Rum polisine “şikayeti olmadığını, suçlamada bulunmayacağını” söyleyerek, KKTC’ye döndü. Vukuata şahit olan bir kişi polise verdiği ifadede, Kıbrıslı Türkün, olay büyümesin diye şikayetçi olmadığını söyledi.

Rum polisinin, şikayetçi olması ve suçlamada bulunması maksadıyla Kıbrıslı Türk sepetçinin bulunması için durumu Suç ve Suça İlişkin Konuları Teknik Komitesi’ne bildirdiği belirtildi.

Habere göre, “umuma açık yerde küfür, saldırı tehdidi, ortak saldırı ve ırkçı davranış”la ilgili soruşturma başlatan Rum polisi, olay yerinde bulunanların ifadelerine dayanarak saldırgan 2 Rum genci arıyor.

Haravgi haberi “ ‘Ohi’ Pazarında Kıbrıslı Türk Sokak Satıcısına Saldırı” başlığıyla “Lefkoşa’da Kıbrıslı Türklerin araçlarına saldırılara aşırı sağ unsurlar tarafından yeni bir saldırı daha eklendi. Bu sefer Kıbrıslı Türk sokak satıcısı” vurgusuyla aktardı.

Gazete, şikayet üzerine olay yerine gelen Rum polisinin Kıbrıslı Türk sepetçi ile konuşarak bilgi almaya çalıştığını yazdı. Sokak satıcısının ifade vermekte tereddütlü olduğuna işaret edilen haberde, konuyla ilgili hiçbir tutuklama yapılmadığı denildi.

Anahtar Kelimeler:
EleftheriaPazarOhi Pazarı
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