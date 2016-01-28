Oğuz: ''Su Konusu Hemen, Hemen Bitmiştir''

“SU KONUSU HEMEN, HEMEN BİTMİŞTİR”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, katıldığı bir televizyon programında su konusu başta olmak üzere ülke gündemine ait konuları değerlendirdi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Dursun Oğuz su konusundaki bir soru üzerine, su konusunun hükümetin konusu olduğunu, su konusundaki belgenin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşülüp paylaşılacağını belirterek; “Su konusunda UBP’nin görüşü aynıdır. Dün ne ise bugün de aynıdır. Aynı şekilde de devam edecektir. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde imza aşamasına gelecektir. Yani su konusu hemen, hemen bitmiştir” dedi.

UBP Genel Sekreteri, su konusunda belediyelerin de belediye çalışanlarının da mağdur olmayacağını söyledi.

Oğuz, sözlerine devamla, “CTP’nin bu konuyu parti meclisine götürmesi kendi iç meseleleridir. Biz onlara niye böyle yaptınız diyemeyiz. Ortağımızın kendi partisel iç meselelerine karışmayız. Biz hükümetten sorumluyuz. UBP’de de CTP’de muhalif görüşler çıkabilir. Hepsine saygı duyarım” dedi.

Su konusunda CTP ile UBP’nin birbirleriyle görüşerek son şekline getirildiğini, genel olarak aynı kalacağını ifade ederek; “Bu konuda ‘Su Kurumu’ da kurulabilir. Türkiye Cumhuriyeti işletmeciliği bize verecektir. Öncelik KKTC Devleti’nin olacaktır. Ondan sonra işletmeye devredilecektir. Yap, işlet, devret şeklinde olacaktır. İşletme istediği gibi fiyat uygulaması yapamayacaktır. Onları denetleyecek bir kurul olacaktır. Hassas ve önemli noktalar sözleşmede mutlaka olacaktır. Şimdi ana başlıklar altındadır. Teferruat sözleşmelerde olacaktır” dedi.

Oğuz, bir soru üzerine, KKTC’nde bütün su altyapısının tamamlanmadığını, bazı yerlerde şebekelerin çok eski olduğunu, bazı yerlerde bu eskilerin değiştirildiğini, bazı yerlerde de hiç hat olmadığını belirterek; “Mesela Salamis bölgesinde 400-500 civarında evin su hattı yoktur. İnsanlar ev alıyor suyunu taşıma ile karşılıyor” dedi.

Bütün belediyelerin mali durumunun kötü olduğunu, tüm belediyelerin alt yapılarının Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından yapıldığını, bazılarının da AB’den destek alarak yatırım yapabildiklerini belirterek; “Su ne kadar çok kullanılırsa, belediyelerimiz o kadar çok kar edecektir. İhaleyi alan şirket bunu kabullenecektir. Biz burada belediyelerimizin haklarını korumakla yükümlüyüz. Bunun için belediyelere mutlaka kar payı verilecektir.

Belediyelerimizin en büyük geliri sudandır. Onun için kar payından mutlaka alacaklardır. Belediye Başkanlarının en büyük endişesi, tahsilatlardan kar paylarının ne olacağı konusundadır. Belediyelerimizin hassasiyetlerini biz de hükümet olarak görüyoruz. Onun için şartnamelere bunlar konacaktır. Biz Belediyelerimiz de Belediye çalışanlarımızı da mağdur olmayacaktır. Bu su hem kullanım amaçlı, hem tarım amaçlı olarak kullanılacaktır” diye konuştu.

Dursun Oğuz, su konusunda ihalenin KKTC’nde açılacağı konusunda Türkiye ile anlaşıldığını belirterek; “İhaleyi kazanan şirket Belediyelerin hesabına rutin olarak kar payını mutlaka yatıracak. Dediğim gibi ihalede hassas şartlar mutlaka olacak” dedi.

Dursun Oğuz, canlı yayına bağlanarak bir soru soran bir hayvan yetiştiricisinin sorusu üzerine de, Hayvancıların, hayvanlarının hastalanması konusunda Tarım Bakanı ile konuşacağını, bilgi edineceğini ve hayvan yetiştiricilerine bilgi vereceğini söyledi.

Oğuz, “Ülkede hayvan hastalıkları çok önemlidir. Bu konuda mücadele edilmelidir. Mücadele yetersizdir. Programlı bir şekilde bir yerden tutarak konunun üzerine yürünmelidir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti de bize yardımcı olmaktadır. Üzülerek söylüyorum ki, TC Yardım Heyeti’nden büyük projeler için ayrılan paralar kullanılmadan geri gitmektedir. Sınırları zorlamak lazımdır. Yeni yeni projeler yaratmalıyız” diye konuştu.