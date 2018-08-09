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Oğuz: “Softa Şaşırtması Yapıyorlar”

Oğuz: “Softa Şaşırtması Yapıyorlar”

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:17
Oğuz: “Softa Şaşırtması Yapıyorlar”

UBP GENEL SEKRETERİ OĞUZ, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNİN SEÇMELİ DERS HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARA TEPKİ GÖSTERDİ.
 

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin seçmeli ders haline getirilmesi için yapılan çalışmalara tepki gösterdi.
Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, “Eğitim alanında yapılması gereken onca reform, atılması kaçınılmaz yeni adımlar beklenirken, özelde Eğitim Bakanı ve genelde hükümet edenlerin kendi egoları çerçevesinde eğitimi içinden çıkılmaz bir hale sokmaları kabul edilemez” dedi.
HALKIN İÇİNE NİFAK SOKUP HALKI AYRIŞTIRIYORLAR
Oğuz, on yıllardır okullarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersine kancayı takıp seçmeli ders olarak yeni ders yılına girmeye çalışan zihniyetlerin tek amacının halkın içine nifak sokmak ve halkı ayrıştırmak olduğunu ileri sürdü.
Dursun Oğuz, ekonomik sıkıntının zirve yaptığı bu süreçte hükümetin, halkın sorunlarına çözüm bulacağı, halkın refah seviyesini arttırmaya çalışacağı yerde bu konuları gündemine bile almayarak  gereksiz konularla softa şaşırtması yapmasının halkın zekasıyla dalga geçmekten başka bir şey olmadığını savunarak, “hatırlanacağı üzere Ulusal Birlik Partisi olarak, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin diplomalarının verilmesinde suni kriz yaratarak, çocuklarımızı cezalandırmaya çalışan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i uyarmış, bunu saplantı haline getirdikleri inanç karşıtı, ayrıştırmacı tavırlarından vazgeçmeye çağırmıştık” dedi.
DİN DERSİ ON YILLARDIR OKUTULMAKTADIR
Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin on yıllardır okullarda okutulduğuna da değinen Oğuz, bugünkü düşüncenin bir ideolojik saplantı olduğunu ve bu kararı destekleyenlerin her zaman örnek aldıkları Güney Kıbrıs eğitim sistemindeki din dersleri konusuna bakmalarını tavsiye etti.
Oğuz, “Eğitim Bakanlığı’nın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini seçmeli yaparak suni gündem yaratması, yeni eğitim yılında verdikleri sözleri yapamayacak olmalarına kılıf aramanın göstergesi midir” dedi.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 18:41
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