banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Ambar fareleri yakalandı
AMBAR FARELERİ YAKALANDI
20 yaşındaki genç intihar etti
20 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ
İnönü Kavşağında Kaza: 6 Yaralı
İnönü kavşağında trafik kazası!
Kayıp kız bulundu
KAYIP KIZ BULUNDU
banner282

Oğuz: “Önerimiz, ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden gitmeniz”

Oğuz: “Önerimiz, ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden gitmeniz”

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:02
Oğuz: “Önerimiz, ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden gitmeniz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, hükümete önerilerinin, “ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden koltuklarını terk edip gitmeleri olduğunu” açıkladı.
Oğuz, Başbakan’ın “muhalefet bu kriz döneminde çözüm için öneri yapmıyor” cümlesi üzerine yaptığını belirttiği yazılı açıklamada, “Döviz bu hale gelmeden vakti zamanında gerek medyadan gerekse meclis kürsüsünden sizlere birçok öneri yapmış ve memleketi kötüye götürdüğünüzden dolayı eleştirmiştik, ama siz ‘biz yaparız olur’ edasıyla yine bildiğinizi okudunuz ve ülkenin kötüye giden ekonomisini düzeltmek yerine yuttaşlıklarla ve kişilerle uğraşmayı tercih edip aylarca boşa zaman harcadınız. Dövizin ekonomiyi tamamen vurduğu bu ortamda da yine suçu muhalefete atıp zaman kazanmaya çalışıyorsunuz” dedi.
Dursun Oğuz, açıklamasında, hükümetin halkı bayrama beş kuruşsuz soktuğunu ileri sürerek şöyle dedi:
“Bayram içerisinde gerekli tedbirleri alacağız diye açıklamalar yapmakla artık komik duruma düşüyorsunuz, çarşıyı sizin gezip dolaştığınız gibi bizler de gezip dolaşıyoruz, halkla konuşuyoruz ve piyasadaki fiyat artışlarını gözlemliyoruz. Biz bir şey önereceksek halkın sözleri doğrultusunda öneri yaparız ve size önerimiz, kene gibi yapışıp kaldığınız o koltukları ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden terk edip gitmenizdir, halkın da isteği bu yöndedir.”
Oğuz, “Her çalışıyoruz dediğinizde halk yeni zamlarla karşı karşıya kalıyor, daha fazla çalışmamanız ve daha fazla çözüm üretmemeniz ülkemizin bekası adına çok daha faydalı olacaktır, aksi taktirde ardı ardına gelecek olan iflaslarla yıkılacak hayatların vicdanen ağırlığı ömrünüz boyunca sırtınızdan kalkmayacaktır” dedi.
 

banner288
Son Güncelleme: 25.08.2018 17:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB Başkanı Harmancı: “Çevre İçin Olan Tüm Projelere Katkı Koymaya Kararlıyız”
LTB Başkanı Harmancı: “Çevre İçin Olan Tüm Projelere Katkı Koymaya Kararlıyız”
20 yaşındaki genç intihar etti
20 yaşındaki genç intihar etti
İnönü Kavşağında Kaza: 6 Yaralı
İnönü Kavşağında Kaza: 6 Yaralı
"Lefkoşa'da İntihar"
"Lefkoşa'da İntihar"
İş Kadınları Derneği’nden Hükümete Çağrı...
İş Kadınları Derneği’nden Hükümete Çağrı...
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde...
Tatlısu’da kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde...
25 Ağustos 2018, Cumartesi
25 Ağustos 2018, Cumartesi
Zincirleme kaza
Zincirleme kaza
Özersay: “Özel Sektör Çalışanları İçin İlave Tedbirler Düşünüyoruz”
Özersay: “Özel Sektör Çalışanları İçin İlave Tedbirler Düşünüyoruz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim